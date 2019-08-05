Начался ремонт самой худшей трассы в Украине

Дорожники начали ремонтировать трассу "Кропивницкий-Николаев".
С 5 августа по трассе запрещено ездить грузовикам и машинам весом более 10 тонн. Всем остальным водителям рекомендуют объезжать перекрытый участок дороги, сообщает ТСН.uа.
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Сейчас продолжается капремонт, дорожники обустраивают бетонное покрытие. Сколько продлится ремонт, не уточняют.
С 5 августа служба местных автодорог Хмельницкой области начала проводить текущий ремонт местной дороги "Изяслав - Белотин" через Михлю.
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