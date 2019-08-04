В аварии погиб 7-летний ребенок

7-летний мальчик погиб в ДТП. Фото: cdn.iz.ru

В Беляевском районе Одесской области водитель не справился с управлением и совершил ДТП.

В аварии погиб 7-летний мальчик, сообщает прессслужба полиции Одесской области.

44-летний водитель съехал с дороги в кювет, врезался в дерево и перевернулся.

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Кроме него, в машине было еще четыре человека. В них повреждения различной степени тяжести. Пассажиров доставили в больницу, где мальчик и умер.

На 442 км трассы "Одесса-Киев" водитель Mercedes сбил двух людей на обочине.Погибли 30-летняя жительница Винницкой области и 48-летний гражданин Азербайджана.