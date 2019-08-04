В аварии погиб 7-летний ребенок

В Беляевском районе Одесской области водитель не справился с управлением и совершил ДТП.
В аварии погиб 7-летний мальчик, сообщает прессслужба полиции Одесской области.
44-летний водитель съехал с дороги в кювет, врезался в дерево и перевернулся.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина сбила двух подростков на переходе
Кроме него, в машине было еще четыре человека. В них повреждения различной степени тяжести. Пассажиров доставили в больницу, где мальчик и умер.
На 442 км трассы "Одесса-Киев" водитель Mercedes сбил двух людей на обочине.Погибли 30-летняя жительница Винницкой области и 48-летний гражданин Азербайджана.
×
Комментарии