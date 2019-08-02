На трассе переехали продавца и покупательницу арбузов

На 442 км трассы "Одесса-Киев" водитель Mercedes сбил двух людей на обочине.

Погибли 30-летняя жительница Винницкой области и 48-летний гражданин Азербайджана, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"71-летний водитель, житель Одессы, по дороге домой не справился с управлением. Пересекая встречную полосу, выехал на обочину, где сбил продавца и покупательница бахчевых культур. От полученных травм женщина с мужчиной погибли мгновенно. Водитель с травмами различной степени тяжести был госпитализирован", - рассказали в полиции.

Автор: od.npu.gov.ua На трассе под Одессой 71-летний водитель насмерть сбил продавца и покупательницу арбузов

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Олег Гвоздев внедорожником "Мерседес-Бенц" въехал в людей, которые стояли в очереди за арбузами. Сбил сестер 19-летнюю Любовь Чичотку и 25-летнюю Анну Боброву с сыном 15-месячным Ильей. Наехал на продавщицу 58-летнюю Ольгу Олийнык. Она торговала с трактора на обочине ул. Чаплынской у дома №40.