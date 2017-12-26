Начали строительство "умных" дорог для зарядки электромобилей

В Китае строят дороги с солнечными батареями. Уезжая ними, электромобили будут заряжаться.
Такая "солнечная" автострада в китайском городе Цзинань состоит из трех слоев. Верхний слой - прозрачный бетон, который по структуре похож на асфальта. Центральный слой - это солнечные панели ( "весовые подшипники"), пишет espreso.tv. Нижний слой - это отделение солнечных панелей от земли под ними.
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Дорога будет достаточно долговечной и прочной для проезда грузовиков среднего размера.
Продажи электромобилей в Украине в этом году выросли почти в три раза. По результатам 10 месяцев 2016 года в Украине продано 1123 электрокара, как новых, так и старых. В прошлом году реализовали 401 авто
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