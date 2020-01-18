Начали изготавливать автомобили для королей

Автор: avtonov.svoi.info Автомобиль компании Daimler

18 января 1896 года в английском городе Ковентри основали самую первую английскую автомобильную марку Daimler.

Сначала компания Daimler Motor Company составляла автомобили немецкого образца. Однако к началу 20 века также появились и оригинальные английские модели.

В 1893 году британский компаньон и личный друг Готтлиба Даймлера Фpедpик Симмc получил право на производство двигателя конструкции Даймлера.

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В течение всего времени существования модели Daimler пользовались репутацией "машин для королей". Все благодаря бесшумности работы их двигателей и высокой плавности хода.

Однако в 1950-1960 годах монархи начали банкротить, а стиль жизни помолодел. Таким образом, спрос на "сундуки", как тогда стали называть машины Daimler, резко уменьшался.

Машины компании начали использовать в свадебных и похоронных бюро. В 1960 году Daimler стал подконтрольным Jaguar. А через 30 лет обе компании перешли в собственность американского автомобильного концерна Ford.

С 2006 года модельный ряд компании Daimler представлен одной моделью - Daimler Super Eight.