Начали изготавливать автомобили для королей

18 января 1896 года в английском городе Ковентри основали самую первую английскую автомобильную марку Daimler.
Сначала компания Daimler Motor Company составляла автомобили немецкого образца. Однако к началу 20 века также появились и оригинальные английские модели.
В 1893 году британский компаньон и личный друг Готтлиба Даймлера Фpедpик Симмc получил право на производство двигателя конструкции Даймлера.
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В течение всего времени существования модели Daimler пользовались репутацией "машин для королей". Все благодаря бесшумности работы их двигателей и высокой плавности хода.
Однако в 1950-1960 годах монархи начали банкротить, а стиль жизни помолодел. Таким образом, спрос на "сундуки", как тогда стали называть машины Daimler, резко уменьшался.
Машины компании начали использовать в свадебных и похоронных бюро. В 1960 году Daimler стал подконтрольным Jaguar. А через 30 лет обе компании перешли в собственность американского автомобильного концерна Ford.
С 2006 года модельный ряд компании Daimler представлен одной моделью - Daimler Super Eight.