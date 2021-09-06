На дорогах появятся "фантомные патрули", фиксирующие нарушения ПДД

В 2022 году количество таких автомобилей составит 23 единицы. Фото: ТСН

Скоро на дорогах появится четыре "фантомных патруля" МВД без опознавательных знаков, которые будут скрыто контролировать скорость других автомобилей на дороге.

Продолжаются испытания и сертификация, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Фактически это будут передвижные комплексы автофиксации. Уже есть четыре автомобиля, которые могут скрыто контролировать скорость. Их пока готовят к началу работы", - заявил он.

В 2022 году количество таких автомобилей составит 23 единицы. В 2023-м МВД планирует использовать 110 автомобилей для скрытого контроля скорости.

Патрули будут фиксировать правонарушения, но не станут при этом останавливать превышающие скорость автомобили.

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Фантомные патрули укомплектовали техникой, которая будет фиксировать правонарушения вокруг полицейских авто. Украинские патрульные получили для этого новые кроссоверы Skoda Kodiaq, окрашенные в серый цвет. Они оснащены синими и красными проблесковыми маячками, а также сиреной. Кроме контроля скорости, фантомные патрули также будут выявлять авто-двойников и искать машины, которые находятся в розыске. Четыре автомобиля обошлись бюджету в 3,7 млн грн. Стартовая цена одного такого кроссовера составляет почти 799 тыс. грн. Авто полиции оснащены двухлитровым мотором и полным приводом.