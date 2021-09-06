Показали первый электрический Mercedes Гелендваген

7 сентября в Мюнхене дебютирует электрический внедорожник Mercedes Concept EQG - предсерийный прототип будущего электрического Гелендвагена.

EQG является электрической версией поколения G-Class, сообщает пресс-служба Mercedes-Benz. В прототипе использовали узнаваемый силуэт гелика, включая все знаковые элементы.

"Привычная для линейки EQ черная панель с помощью светодиодных элементов имитирует рисунок традиционной радиаторной решетки. Concept EQG оснащен 22-дюймовыми колесами из алюминиевого сплава с эксклюзивным дизайном. Вместо запаски установили ящик для хранения зарядного кабеля", - говорится в сообщении.

Электрический внедорожник имеет полный привод, реализованный путем установки отдельного электромотора на каждое колесо. Сохранили также двухступенчатую коробку для повышения тяговых возможностей на бездорожье.

Фото: media.daimler.com

Сейчас электрическая линейка EQ насчитывает три кроссовера и флагманский седан EQS - электрический аналог S-Class. Также в Мюнхене уже дебютировали EGE в качестве альтернативы традиционному E-Class и высокопроизводительный вариант AMG EQS.

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В Украине впервые сертифицировали автомобиль, заправляемый водородом. Сертификация автомобиля японской марки Toyota длилась 1,5 месяца. Его нужно было правильно классифицировать, чтобы соответствовал действующим стандартам безопасности. На следующее растаможивание водородного автомобиля понадобится три дня. Автомобиль пока будут заправлять в Польше.