На дорогах появились радары: к чему готовиться водителям

Сейчас на дорогах работает 25 устройств TruCam. Фото: unian

С 8 октября полиция использует устройства для измерения скорости на дорогах в тестовом режиме. Патрульные стоят с радарами на опасных участках дорог международного значения и в местах с высоким уровнем аварий.

Сейчас работает 25 устройств TruCam. В частности, на трассах Киев-Чоп, Киев-Одесса, Киев-Ягодин, Одесса-Рени.

"В Киеве установили на проспекте Победы и Бажана. Работают, как когда-то ГАИшники, - полицейские просто держат радар в руках. Также в местах фиксации нарушений скоростного режима стоят служебные машины с маячками синего цвета. Не заметить патрульных невозможно. Они не прячутся , как это было раньше. Водитель не имеет права не остановиться. Иначе его привлекут к ответственности за невыполнение требований об остановке", рассказывает Gazeta.ua юрист Вадим Володарский.

Превышение скорости более чем на 20 км/ч обойдется штрафом в 255 грн. На 50 км/ч - это 510 грн.

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"Если устройство зафиксировал нарушение, патрульные останавливают транспортное средство и выносят соответствующее постановление", - добавляет эксперт.

Для измерения скорости радар использует лазер. Он зафиксирует нарушителя на расстоянии более 1 км. При превышении скорости TruCam делает фотоснимок на расстоянии 70 м. В приборе есть предохранители против возможных злоупотреблений. Он содержит специальную систему шифрования данных. Инспектор не имеет доступа, и не может удалить любые моменты самостоятельно.

В Киеве официально разрешили ездить со скоростью 80 км/ч. Однако только на 17 улицах и и в период с 1 апреля по 1 ноября ежегодно. Зимой из-за погодных условий на всех дорогах столицы будет действовать ограничение в 50 км/ч.