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пятница, 05 октября 2018 08:00

Полицейские начнут использовать американские радары на дорогах

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Полицейские начнут использовать американские радары на дорогах
Портативные радары TruCam имеют лазерное наведение, что позволяет измерять скорость на расстоянии до 1200 метров. Фото: cdn.autocentre.ua

В Национальной полиции сообщили о восстановлении контроля за соблюдением скоростного режима водителями.

Полицейским уже выдали американские радары TruCam, их эксплуатация начнется 8 октября, - пишет "Сегодня".

"Одна из приоритетных задач, стоящих перед Национальной полицией - контроль скорости движения транспортных средств. Приняли решение о запуске фиксации скорости с помощью приборов TRUCAM. Все приборы уже прошли проверку и получили экспертное заключение ГСССЗИ (Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины ) ", - сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Первую неделю, с понедельника, 8 октября, патрульная полиция будет использовать данную систему в пилотном режиме без привлечения водителей к ответственности.
В дальнейшем нарушителей начнут штрафовать согласно действующему законодательству. Более того, правительство уже предусмотрело закупку новых систем фиксации скорости транспортных средств, будут устанавливаться на патрульные автомобили и контролировать соблюдение ПДД в транспортном потоке.

"Патрульная полиция будет использовать TruCam исключительно на участках автодорог с дорожными знаками, которые сообщают о фото- видеофиксации нарушений, с повышенным уровнем аварийности, связанных с превышением скорости, как в городах так и на дорогах международного значения. В местах фиксации нарушений скоростного режима также в обязательном порядке будут находиться служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета ", - уточнили в пресс-службе Национальной полиции.

Портативные радары TruCam имеют лазерное наведение, что позволяет измерять скорость на расстоянии до 1200 метров. Они способны работать без подзарядки до 15 часов. Информация записывается на карту памяти, вмещающий 16 000 видеороликов или 40 000 фотографий. Устройство делает до 3 фотокадров в секунду и имеет два режима работы - автоматический и ручной. Кроме того, "Трук" оборудованы GPS-датчиками.

"В целом решение Кабмина о расширении технических возможностей для фото- и видеофиксации нарушений на дорогах Украины в автоматическом режиме является позитивным шагом и приближает Украину к европейским стандартам, а также может помочь улучшению ситуации на украинских дорогах, -рассказал эксперт, генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

Правоохранители смогут контролировать скоростной режим.Патрульным выдали сертифицированы и поверенные приборы TruCam.

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Дата
05
октября

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