На автодороги США выпускают беспилотные фуры. Фото: tucson.com

Почтовая служба Америки начнет использовать беспилотные фуры, разработанные стартапом TuSimple. Грузовики будут перевозить посылки чуть ли не через полстраны. Электрические фургоны Ford приобрела почта США для перевозок грузов между городами Финикс и Даллас.

Грузовики будут ездить автономно, но в кабине будут водители и инженеры для контроля за поездкой.

Сейчас это пробная программа, включающая пять поездок в обе стороны между городами. Каждая из них имеет протяженность около 3,3 тыс. километров или около 45 часов в дороге.

Фуры будут ездить национальными магистралями. Технике будет значительно проще контролировать дорогу, чем легковым-беспилотникам, которые тестируют в городских условиях.

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В случае успеха тестового проекта, в почтовой службе США рассчитывают решить проблему с нехваткой водителей и пополнить автопарк самоходными фурами TuSimple.

Согласно оценок Американской ассоциации грузоперевозок, до 2024 года нехватка водителей составит примерно 174 000 кадров. Такая тенденция обусловлена ​​тем, что многие водители уходят в отставку, а молодое поколение редко выбирает эту профессию, - сообщил tsn.ua.

Между тем, новые нормативно-правовые акты США по безопасности дорожного движения требуют, чтобы водители грузовиков регистрировали пройденное расстояние в электронном формате. Это ограничивает скорость и влияет на показатели перевозки грузов.

Роботизированные автомобили вышли в свой первый рейс в Швеции.