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суббота, 20 марта 2021 09:50

На 60 участках дорог увеличится количество радаров TruCAM

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С 22 марта на дорогах Украины появится 60 новых участков, на которых будут измерять скорость передвижения автомобиля с помощью приборов TruCAM.

Об этом сообщила пресс служба патрульной полиции.

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Также внесли изменения в 12 уже существующих участков. Территорией Украины всего будут работать 117 приборов TruCAM. Измерение будет осуществляться на 309 участках.

Об использовании измерительных устройств водителей будет предупреждать дорожный знак. В местах фиксации нарушений всегда стоит служебный автомобиль с включенными синими маячками.

Автор: patrol.police.gov.ua
  Где станет больше радаров TruCAM.
Где станет больше радаров TruCAM.

В Киеве заметили элитный спорткар Mercedes-AMG GT S. Он имеет оригинальный номерной знак SKROMNO1.

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20
марта

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