На 60 участках дорог увеличится количество радаров TruCAM

С 22 марта на дорогах Украины появится 60 новых участков, на которых будут измерять скорость передвижения автомобиля с помощью приборов TruCAM.

Об этом сообщила пресс служба патрульной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Tesla на трассе не разминулась с легковушкой: 6 травмированных

Также внесли изменения в 12 уже существующих участков. Территорией Украины всего будут работать 117 приборов TruCAM. Измерение будет осуществляться на 309 участках.

Об использовании измерительных устройств водителей будет предупреждать дорожный знак. В местах фиксации нарушений всегда стоит служебный автомобиль с включенными синими маячками.

Автор: patrol.police.gov.ua Где станет больше радаров TruCAM.

В Киеве заметили элитный спорткар Mercedes-AMG GT S. Он имеет оригинальный номерной знак SKROMNO1.