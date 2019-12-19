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22 декабря 1900 впервые имя Mercedes получило транспортное средство.

Бизнесмен и дипломат Эмиль Еллинек, который жил в Ницце и продавал автомобили Daimler местным миллионерам, был большим поклонником гонок и Mercedes. Этим словом он назвал все свое имущество и даже детей. Из-за своего пристрастия Еллинек получил прозвище "Месье Мерседес".

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В 1900 году Еллинек решил создать собственную гоночную команду, которая получила название Mercedes. Для этого он заказал Вильгельму Майбаху шесть автомобилей, указав их четкие конструкции. После приезда первой машины - Daimler 35 hp Еллинек сразу переименовал ее в Mercedes. Модель оказалась очень удачной. В марте следующего года после молниеносной победы команды Mercedes в одной из гонок, директор французского автомобильного клуба сообщил: "Мы вступили в эпоху Мерседес".

В июне 1909 компания Daimler-Motoren-Gesellschaft зарегистрировала фирменные три четырёхлучевые звезды как торговую марку, однако использовала только первую. Символика обозначала преимущество марки во всех направлениях: на земле, воде и в воздухе.