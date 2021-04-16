Мощность более 1 тыс. л. с. - заметили Mercedes-AMG One

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В Германии на гоночной трассе Нюрбургринг заметили модель Мercedes-AMG One. Несколько лет об авто было мало новостей от компании.

Автомобиль имеет низкий вид и массивное заднее крыло, сообщает Motor1.

Известно, что выхлоп подключен к двигателю "Формулы-1" – 1,6-литровому V6 с Mercedes F1 W07 Hybrid Льюиса Гамильтона 2015 года. Он обращается к 11 тыс. об/мин и работает с четырьмя электродвигателями в One. Пока нет официальной информации о мощности, но она может быть более 1 тыс. л. с.

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Над созданием модели компания работала почти пять лет. Поддерживать двигатель будет проблемой, поскольку One не будет постоянно ездить на трехзначных скоростях. Однако, когда он будет выдавать всю мощь, то у него не будет соперника на гоночной трассе.

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