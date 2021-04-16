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пятница, 16 апреля 2021 14:15

Мощность более 1 тыс. л. с. - заметили Mercedes-AMG One
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Мощность более 1000 лошадиных сил - заметили Mercedes-AMG One
Фото: Motor.news
Мощность более 1000 лошадиных сил - заметили Mercedes-AMG One
Мощность более 1000 лошадиных сил - заметили Mercedes-AMG One
Мощность более 1000 лошадиных сил - заметили Mercedes-AMG One

В Германии на гоночной трассе Нюрбургринг заметили модель Мercedes-AMG One. Несколько лет об авто было мало новостей от компании.

Автомобиль имеет низкий вид и массивное заднее крыло, сообщает Motor1.

Известно, что выхлоп подключен к двигателю "Формулы-1" – 1,6-литровому V6 с Mercedes F1 W07 Hybrid Льюиса Гамильтона 2015 года. Он обращается к 11 тыс. об/мин и работает с четырьмя электродвигателями в One. Пока нет официальной информации о мощности, но она может быть более 1 тыс. л. с.

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Над созданием модели компания работала почти пять лет. Поддерживать двигатель будет проблемой, поскольку One не будет постоянно ездить на трехзначных скоростях. Однако, когда он будет выдавать всю мощь, то у него не будет соперника на гоночной трассе.

Компания Bentley Motors презентовала новую флагманскую версию Grand Tourer с открытым верхом – Continental GT Speed ​​Convertible. Модель оснастили усовершенствованной технологии шасси.

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