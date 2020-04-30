Минивэн с кожаными сиденьями и первое появление обновленной модели - Opel представил новинки в Киеве

Фото: Владимир Мукан

На сельскохозяйственной выставке "Агро-2020" в Киеве кроме тракторов и механизмов для обработки земли более десятка автобрендов представили свои модели.

Opel впервые в Украине показал свой обновленный фургон Movano. Его скоро начнут продавать официально.

Автор: Владимир Мукан Opel на "Агро-2020"

Эта модель является крупнейшим коммерческим микроавтобусом производителя. Ее делают на той платформе, что и французский Renault Master.

Решетка радиатора стала более массивной. От эмблемы на ней идут две хромированные полосы, как на легковых моделях Opel. Хотя форма фар осталась прежней, их дизайн стал другим. Теперь они могут быть светодиодными. Иначе выглядеть стала торпеда.

Грузоподъемность машины - 1,535 кг

В ближайшее время в Украине можно будет купить лимитированную партию Movano. В версии кузова L2H2 грузоподъемность машины - 1,535 кг.

Машина имеет передний привод. Оснащена 2,3-литровым дизельным двигателем мощностью 125 л.с. и 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Отныне эту модель могут комплектовать богаче - системами ABS и ESP, большим топливным баком на 80 литров, камерой заднего обзора и многофункциональным пассажирским сиденьем.

"Это первая презентация нового Movano. Еще даже не обнародованы цены на него, - говорит представитель концерна PSA Алла Бойко. - Автомобиль прекрасно подойдет для небольшого бизнеса или ежедневных перевозок. В нем комфортное место водителя и очень вместительный багажный отсек".

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Кроме этого, на мероприятии показали комфортабельный семейный минивэн Opel Zafira Life. Машина имеет три ряда широких сидений. Все можно регулировать вперед-назад, по уровню наклона спинки и тому подобное. Каждый ряд имеет двойную индивидуальную вентиляцию.

Кресла второго ряда можно развернуть на 180 градусов, изменив этим конфигурацию салона. В общем салон автомобиля рассчитан на 7-8 человек.

"Zafira Life - отличный вариант для дальних семейных путешествий. Третий ряд сидений здесь полноценный - достаточно места для головы и для ног. Автомобиль комплектуют боковыми дверями с электроприводом и вот таким боксом между креслами второго ряда. Его можно превратить в стол", - говорит Алла .

Автор: Владимир Мукан Opel на "Агро-2020"

Машину оснащают дизельным 2-литровым двигателем мощностью 150 и 180 лошадиных сил - на выбор. Первый силовой агрегат работает в паре с 6-ступенчатой ​​"механикой", второй - с 8-ступенчатым "автоматом".

"Машина в топовой комплектации имеет немало опций, которые делают вождение на дальние расстояния комфортным. Это подогрев руля, дополнительный кондиционер, адаптивный круиз-контроль и т.д.", - говорит представитель производителя.

Автор: Владимир Мукан Opel на "Агро-2020"

В зависимости от комплектации авто имеет розетку на 220 вольт, электронное управление детскими замками, сенсоры в заднем бампере для открывания боковых дверей и багажника. Стоимость машины - от 1275000 грн.

Автор: Владимир Мукан Opel на "Агро-2020"

Opel Combo Life синего цвета поставили перед Movano. Несмотря на то, что авто имеет известную платформу PSA, оно выглядит самобытно. "Опелевского" стиля добавляют фары и хромированные лучи от эмблемы.

"На выставке у нас эта модель с автоматической коробкой передач. Интересно, что вместо привычного рычага здесь установили такую ​​удобную шайбу-переключатель. Ею можно выбрать нужный режим езды. В салоне здесь более 30 литров объема в различных тайниках и бардачках", - объясняет Алла Бойко.

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Посадка за рулем высокая. Боковая стойка обзору не мешает. Между передними сиденьями достаточно места для сумки среднего размера или рюкзака.

В полу у задних крайних кресел вмонтированы бардачки

Каждое из трех сидений второго ряда можно складывать отдельно. Перед последними креслами есть встроенные в передние спинки сидений столики. На окнах раздвижных дверей установлены шторки от солнца.

В полу у задних крайних кресел вмонтированы бардачки. Там можно держать обувь и небольшие вещи.

Грузоподъемность фургона - 700 килограммов. Загрузочная высота - минимальная. Борт багажника как таковой отсутствует. При складывании задних сидений можно образовать ровный пол.

Сам отсек - квадратной правильной формы без выступающих внутренних элементов. Его объем - более 950 литров.

Модель продают с 1,5 и 1,6-литровым дизелем на выбор. Также можно выбрать автоматическую или механическую коробку передач. Стоимость модели от 584 тыс. грн.

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Выставка будет проходить до 14 августа включительно, вход на мероприятие бесплатный.