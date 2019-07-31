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среда, 31 июля 2019 13:20

Лишение хамов водительских "прав" действует эффективнее чем брань: правозащитник

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Чуть ли не ежедневно в Украине можно встретить откровенное хамство на дороге. Водители "подрезают", систематически не соблюдают безопасного интервала, дистанции, ругаются. Водители "легковушек" устраивают "разборки" даже с водителями общественного транспорта. Конфликтная ситуация часто сопровождается агрессией. На безопасность движения это может влиять отрицательно.

Gazeta.ua поинтересовалась у специалиста, что делать, и как лучше нейтрализовать проблему, если вы встретились с хамством на дороге. Эксперт в вопросах законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев считает, что решение кофликтов с помощью закона - самый эффективный медод борьбы с хамами на дорогах.

Бытует ли в правовом поле явление хамства на дороге?

Во многих странах твердо наказывают за агрессивное вождение. В определенных государствах "подрезание" и даже ругань - это уже "Agressive driving". За такое, в частности, предусмотрены штрафы и лишение права управления транспортным средством.

В нашем законодательстве, к сожалению, такой нормы нет. Хотя есть другой рычаг, который создан для регулирования проблем с дорожным хамством - 122 статья Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Согласно нормативно-правовому акту, нарушения, повлекшие создание аварийной обстановки - наказывают взысканием 40 необлагаемых минимумов граждан. На сегодня это 680 грн, или лишают права управлять транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

То есть тот, кто заставил других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или своими действиями или бездействием заставил других принять определенные меры по обеспечению личной безопасности или безопасности других граждан - рискует не только жизнью и здоровьем своим и других, но и получает "возможность" быть наказанным государством.

Автор: из открытых источников
  "Урегулирование вопроса согласно нормам государственных законов - сегодня единственный правильный путь решения проблемы и борьбы с хамами на дороге", - эксперт.
"Урегулирование вопроса согласно нормам государственных законов - сегодня единственный правильный путь решения проблемы и борьбы с хамами на дороге", - эксперт.

Что делать, если вы пострадали от автоагресора?

Если вы стали жертвой хамства на дороге - вы можете обратиться в полицию с заявлением по этому поводу. Сверхважно иметь доказательства. Их надо прилагать к заявлению. Если такое заявление поступит в милицию - полиция должна вызывать обвиняемого на допрос. Далее правоохранители оформят протокол, и передадут материалы в суд. Орган Фемиды установит чья правда "сверху".

Что может быть доказательством правонарушения?

Видео. А автомобильный видеорегистратор - неплохой инструмент документирования. Прибор способен фиксировать, что происходит снаружи машины. В том числе и действия участников дорожного движения, которые создали аварийную обстановку.

А если видеорегистратора нет?

Если у вас нет видеопомощника - есть другие источники доказательств. У вас могут быть свидетели неправомерной ситуации и их показания. Это другие участники дорожного движения: соседние авто, пешеходы. В общем, надо иметь что-, что докажет, подтвердит обстоятельства происшествия.

На что нужно обращать внимание при обнаружении хамства на пути?

Если вы стали жертвой или свидетелем автохулиганства, задокументируйте, запомните детали чрезвычайного происшествия. Знайте место, где вы в последний раз видели нарушителя, номерные знаки его транспортного средства, направление куда отправился беспредельщик, или его расположения. Также задокументируйте дорогу, на которой произошло ЧП, цвет, марку, модель и другие детали автомобиля-нарушителя. Важно четко понимать и иметь возможность объяснить правоохранителям что случилось.

Распространена ли практика наказания автотерористив через суд в Украине?

Украинским законодательством предусмотрено, что участники дорожного движения имеют право на безопасные условия дорожного движения. Поэтому мы имеем вполне законный механизм привлечения автонаглецов к ответственности. Но, к сожалению, этим способом, почему-то, у нас очень мало водителей пользуется. Надо чтобы люди чаще его применяли, защищали свои права, каждый может смело ими пользоваться.

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Есть ли альтернатива наказаний хамов на дороге, действенный ли самосуд?

Самосуд - не вариант. Как минимум потому, что если вы будете действовать адекватно поступка хама - то и у него возникнут основания, чтобы обвинить уже вас в создании аварийной обстановки.

Урегулирование вопроса согласно нормам государственных законов - сегодня единственный правильный путь решения проблемы и борьбы с хамами на дороге. Мордобой и взаимные обиды - неэффективные инструменты, они могут только ухудшить ситуацию. Лишения "прав" - это для хама жестче наказание чем самосуд.

Почему на дорогах так много "свинства"?

"Похоже, что определенные наши граждане просто не знают, что вопросы можно решать в суде. А отсутствие наказания может стимулировать произвол.

Суд - это вполне нормальный способ установления справедливости. Законный механизм с минимальной тратой сил, энергии, нервов.

Некоторые думают, мол, не хочу связываться с "волокитой", не хочу время терять. Но это вполне "нестрашная" практика. Сегодня правоохранители все "спокойно" оформяют, дело передают в суд.

Если вы не знаете как самому вести дело, если у вас нет времени или/и желание самому непосредственно это решать - можно просто обратиться к адвокату. Да, придется выделить из бюджета деньги и на услуги специалиста. Но если суд установит, что право за вами - вы сможете требовать от виновника материальной, моральной компенсации, в том числе и на расходы связанные с судебными процессами", - рассказал правозащитник Владимир Караваев.

Мировая практика

За агрессивное вождение в США, предусмотрены штрафы на тысячи долларов, повышение тарифов на автострахование, лишение права управлять транспортным средством, или конфискация машины. Между тем, для любителей порашить на дороге предусмотрено тюремное заключение.

В Германии, за агрессивное вождение можно заплатить штраф в размере месячной зарплаты и/или избавиться "прав". Самых "Свирепых" нарушителей - направляют на медико-психологическую экспертизу. Если специалисты установят склонность человека к агрессии на дороге - лицензию на управление транспортным средством водитель, в ближайшее время может не увидеть.

На странице государственного полицейского управления штата Вашингтон, США, опубликован список советов, как следует себя вести против агрессивного водителя и что делать для безопасности на дороге. Полезными они могут быть и для наших реалий.

Гнев, нетерпение, потеря самоконтроля - могут спровоцировать плохие последствия на пути. Целесообразно вместо желания мести - послушать успокаивающую музыку в машине, при необходимости - остановиться и "выпустить пар". Движение следует продолжать когда угомонитесь. А если хотите наказать правонарушителя, - лучше это делать цивилизованно, с помощью государственных органов. Ведь лишение прав преступника - может принести больше пользы чем самосуд. Не факт что вы банальным мордобоем перевоспитаемте хама.

Автор: из открытых источников
  "Гнев, нетерпение, потеря самоконтроля - могут спровоцировать плохие последствия на пути. Целесообразно вместо желания мести - послушать успокаивающую музыку в машине, при необходимости - остановиться и "выпустить пар" - один из советов эксперта о том, как избежать негативных последствий от встречи хамства на дороге.
"Гнев, нетерпение, потеря самоконтроля - могут спровоцировать плохие последствия на пути. Целесообразно вместо желания мести - послушать успокаивающую музыку в машине, при необходимости - остановиться и "выпустить пар" - один из советов эксперта о том, как избежать негативных последствий от встречи хамства на дороге.

• Будьте вежливы, даже если другой водитель нет. Избегайте конфликтов, если это возможно. Если другой водитель провоцирует вас - не играйте в его "игру", избегайте его. Вы не знаете "потенциал хаоса" другого водителя и на что он готов пойти ради доказательства своей "правоты".

• Перед любыми маневрами - убедитесь в безопасности своих действий. Ведь внимание и способность трезво мыслить может "выключить" провокатор.

• Избегайте длительного зрительного контакта с неадекватом.

• При необходимости помощи - позвоните в полицию.

• Забудьте о победе. Никто не выиграет в аварии.

• Возможно не стоит делать поспешные выводы. Водитель может агрессивно вести себя на дороге из-за необходимости, чрезвычайной ситуации, произошедшей у него.

Эксперт рассказал, как отстоять свою правоту и добиться компенсации, если вы попали в ДТП из-за некачественной дороги.

Автор: Богдан Пихачек
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