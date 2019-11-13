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четверг, 14 ноября 2019 07:25

Lexus назвал дату презентации своего первого электромобиля

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Lexus назвал дату презентации своего первого электромобиля
Электромобиль Lexus представят 22 ноября в Китае Фото: Motor

Автобренд Lexus представит свой первый электрокар на автосалоне в китайском Гуанчжоу 22 ноября.

Серийный автомобиль с электрической силовой установкой ориентирован на покупателей из Китая и Европы, сообщает портал Motor.

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Скорее всего машина будет называться UX-EV. Ее должны построить на базе кроссовера UX. Без подзарядки новинка сможет проезжать 400-500 км.

В течение следующих пяти лет Lexus планирует выпустить пять электрических моделей в различных сегментах.

Марка автомобилей Lexus, японского автопроизводителя Toyota показала футуристическую модель электрокара LF-30 Electrified.

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