Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ

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В этот день в 1969 году на Кременчугском автомобильном заводе начали производство лесовоза КрАЗ-255Л. Он стал самым массовым в Советском Союзе. Кроме того, автомобиль в течение трех десятков лет экспортировали на Кубу, в страны соцлагеря и в африканские государства.

Автомобиль разработали для транспортировки стволов деревьев длиной до 30 м. Машина имела полный привод на все 3 оси. Ее производили 20 лет без значительных изменений.

"Такие длинномеры были востребованы для хозяйственных нужд страны. Решение о налаживании производства таких принимали в Москве на съезде Компартии 1967 года. Модель сделали из доступных в то время машинокомплектов, модернизировав и усилив основные узлы. Например, ярославский дизельный двигатель объемом 14 литров, коробку передач, которую ранее устанавливали на машины этой марки, и детали ходовой части можно было увидеть на других советских грузовиках. Интересно, что на первых моделях возле дверки водителя еще устанавливали клаксон в виде трубки - как на машинах 1930-х", - рассказывает автоэксперт Николай Руденко.

Автомобиль потреблял 50 л горючего на 100 км пути, его максимальная скорость была 40 км/ч.

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"Все настройки машины были направлены на максимально большую тягу, а не на скорость или уменьшение шума. Поэтому и скорость была маленькой. Зато машина могла тянуть 23 тонны груза. Плюс она впечатляла своей проходимостью", - объясняет специалист.

Машину должны были снять с конвейера в 1987 году, однако из-за настоятельной необходимости новых автомобилей и отсутствия полноценной альтернативы продолжили производить до 1989 года. За время выпуска сделали 29,466 тыс. таких лесовозов.

В 1986 году КрАЗ выпустил рекордное количество грузовиков - 30 655 шт. Это примерно в 20 раз больше, чем предприятие собрало в 2014-м.