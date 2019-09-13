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понедельник, 16 сентября 2019 07:25

Лазерный контроль высоты и кальян - обнародовали необычный "ультра-внедорожник"
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Ramsmobile представила необычный внедорожник Protos RM-X2
Фото: auto.24tv.ua
Ramsmobile представила необычный внедорожник Protos RM-X2
Ramsmobile представила необычный внедорожник Protos RM-X2
Ramsmobile представила необычный внедорожник Protos RM-X2
Ramsmobile представила необычный внедорожник Protos RM-X2

Американская компания Ramsmobile представила необычный внедорожник Protos RM-X2. Машина оборудована кальяном и способна передвигаться по труднопроходимой местности благодаря гусенице с гидравлическим приводом.

Автомобиль имеет двухдверный кузов и четырехместный салон. В основе конструкции внедорожника лежит углепластиковая монокапсула.

Элементы подвески и рулевого управления сделаны из высокопрочного титанового сплава BT23, внешние панели - из композитного материала. В качестве опций, кузов можно усилить карбоном или кевларом, стекло заменить на пуленепробиваемое, добавить еще два места для пассажиров.

Внутри Protos RM-X2 похож на американский внедорожник Hummer H1.

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Ramsmobile Protos RM-X2 предлагают в четырех версиях: Ascetic, Devil, God и Ramsider.

Самая мощная версия - Ascetic. Такая версия - с 6,2-литровым V8 LT5 двигателем, двумя компрессорами. Мощность - около 1000 лошадиных сил. Такой "Протос" ускоряется до "сотни" за 3,3 секунды.

Альтернативой бензиновому мотору может стать 6,6-литровый турбодизель Duramax. На 2022-й год запланирован выход версии Cerberus с электрической силовой установкой.

Гусеница для улучшения проходимости у версии Devil. Привод модуля может быть электрическим или гидравлическим. В арсенале модели есть гидропневматическая подвеска с лазерным контролем высоты, лебедка, декоративная отделка, вроде бы, золотом, и электронный кальян.

Свое творение Ramsmobile называет "многоцелевым гиперкаром" и первым представителем сегмента "ультимативных полезных автомобилей" (Ultimate Utility Vehicle, UUV). Об этом сообщили на auto.24tv.ua.

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