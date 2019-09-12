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пятница, 13 сентября 2019 07:25

На гоночный Нюрбургринг выпустят 7-местную Tesla - Маск

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На гоночный Нюрбургринг выпустят 7-местную Tesla - Маск
На Нюрбургринг выпустят семиместную Tesla Model S. Фото: из открытых источников

Директор автокомпании Tesla Илон Маск сообщил, что на трассу Нюрбургринг, в Германии, выпустят семиместную Tesla Model S.

На электрокаре американской марки попытаются побить рекорд скорости, чтобы превзойти недавнее достижение электрического Porsche Taycan.

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Между тем, Маск заявил, что Model S превосходит немецкий автомобиль по всем параметрам и намерен доказать это на деле.

Говорят, что Tesla привезла несколько новых прототипов Model S с новым силовым агрегатом на Нюрбурзкий автодром. Испытывать машину, вероятно, будут в течение нескольких недель.

Между тем, Маск сообщил, что электрокар Tesla Model S установил новый рекорд американского гоночного трека Laguna Seca.

Об этом сообщили на tsn.ua.

Электромобили Tesla будут издавать звуки пешеходам

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