На гоночный Нюрбургринг выпустят 7-местную Tesla - Маск

На Нюрбургринг выпустят семиместную Tesla Model S. Фото: из открытых источников

Директор автокомпании Tesla Илон Маск сообщил, что на трассу Нюрбургринг, в Германии, выпустят семиместную Tesla Model S.

На электрокаре американской марки попытаются побить рекорд скорости, чтобы превзойти недавнее достижение электрического Porsche Taycan.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На $ 260 млн купили новых авто украинцы в августе

Между тем, Маск заявил, что Model S превосходит немецкий автомобиль по всем параметрам и намерен доказать это на деле.

Говорят, что Tesla привезла несколько новых прототипов Model S с новым силовым агрегатом на Нюрбурзкий автодром. Испытывать машину, вероятно, будут в течение нескольких недель.

Между тем, Маск сообщил, что электрокар Tesla Model S установил новый рекорд американского гоночного трека Laguna Seca.

Model S at Nürburgring has 7 seats — Elon Musk (@elonmusk) 12 сентября 2019 г.

Об этом сообщили на tsn.ua.

Электромобили Tesla будут издавать звуки пешеходам