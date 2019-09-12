Электромобили Tesla будут издавать звуки пешеходам

Tesla добавляет звуковую систему оповещения пешеходов в Model 3. Фото: hevcars.com.ua

Автостроительная компания Tesla добавляет звуковую систему оповещения пешеходов в Model 3 с 1 сентября 2019-го. Это необходимо для безопасности, что, в частности урегулировано требованиям США и Европейского Союза и обязательно для всех электрокаров.

Звуковая система в Model 3 будет работать на скорости до 30 км/ч. Это требования законодательства США. Сигнал "пойдет" через динамик, установленный под передним бампером, при движении вперед или назад.

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Tesla Model 3 - первый электрокар компании, что оборудуют звуковим модулем оповещения. На очереди Model S и Model X.

Все ведущие производители должны адаптировать свои электромобили новым правилам. Некоторые создают фирменное звучание для маркировки бренда. Об этом сообщили на hevcars.com.ua.

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