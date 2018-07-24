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вторник, 24 июля 2018 14:32

Конфискованные евробляхи раздают бесплатно

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Конфискованные евробляхи раздают бесплатно
Бесплатно раздают евробляхи, которые хотели нелегально ввезти в страну. epravda.

Государственное предприятие СЕТАМ бесплатно раздает конфискованные автомобили на еврономерах.

Бесплатно отдают автомобили, которые конфисковали для продаж, но не продали за три сессии торгов, сообщил генеральный директор электронной площадки сетами Виктор Вишнев в интервью 112.ua.

"Таможня задерживает их за нарушения, потом идет в суд, который выносит решение о конфискации автомобиля в пользу государства. После этого авто попадает к нам на торги. Если в стране начнется масштабная кампания по конфискации автомобилей с еврономерами в связи с нарушениями таможенного режима, мы готовы к увеличению нагрузки и организации массовых продаж. Пока в судах идут только единичные процессы по автомобилям, которые нарушили таможенный режим. У нас есть практика безвозмездной передачи автомобиля другому владельцу. Во всех областях Украины созданы комиссии, в состав которых входят представители фискальной, исполнительной служб ", - говорит гендиректор предприятия.

Автомобили передадут учреждениям, которые по закону имеют на это право. В частности - медицинские, социальные учреждения, воинские части, учреждения пенитенциарной системы, детские дома семейного типа, благотворительные фонды, государственные органы.

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"За все время работы военным частям в АТО передали около тысячи машин. Но также автомобили передаются и детским домам, и медицинским учреждениям. Безусловно, комиссии чаще отдают приоритет военным. Наши военные часто испытывают недостаток транспортных средств. Часто в технике нуждаются военные части, которые находятся "на передке", в районе активных боевых действий, причем военные берут автомобили в любом состоянии, сами их ремонтируют", - говорит Вишнев.

Утром 11 июля правительственный квартал заполонили владельцы автомобилей с европейской регистрацией. Митингующие съехались со всей Украины. Протестовали против произвола полиции, которая все чаще без причин останавливает евробляхи.

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