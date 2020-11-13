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суббота, 14 ноября 2020 12:00

Компания Ford создала полностью электрический микроавтобус

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Компания Ford создала полностью электрический микроавтобус
Его емкость 67 кВтч / год. Фото:mmr

Компания Ford выпустила полностью электрический фургон E-Transit. Его производство стартует 2021 года. E-Transit разработали инженеры технического центра Ford в Меркенихе, Германия. Разработчики компании Ford предлагают E-Transit в нескольких кузовных версиях - грузовой фургон и шасси с кабиной. В зависимости от конфигурации вес транспортного средства составляет от 1470 до 1724 кг. Ford E-Transit оснащен электромотором на 269 л.с. с крутящим элементом 429 Нм. Запас хода без подзарядки составляет 202 км. За 10 мин батарея получает заряд на 48 км пути. Ее емкость 67 кВтч / год.

E-Transit имеет мобильную сеть FordPass Connect с точкой доступа 4G LTE WiFi, функцию автоматического торможения. Также программа автомобиля самостоятельно выявляет пешеходов, контролирует ряд движения.

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Компания BMW запускает кроссовер iX с запасом хода 600 км. Это второй полностью электрический автомобиль марки. Его производство стартует 2021 года.Стоимость электрокара может оказаться выше $ 70 тыс

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