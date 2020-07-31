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суббота, 01 августа 2020 02:35

Китайские авто покоряют украинский рынок

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Китайские авто покоряют украинский рынок
Chery Tiggo 2 стал самым популярным автомобилем китайского производства в Украине в этом году Фото: InfoCar.ua

С начала 2020-го украинцы приобрели и зарегистрировали более 1,3 тыс. новых легковых автомобилей из Поднебесной.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года часть китайских машин в Украине в этом году больше на 20%, сообщает "Укравтопром".

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Более 90% реализованных в Украине в этом году китайских автомобилей пришлось на три бренда: Chery - 793 шт., Haval - 306 шт. и FAW - 124 шт.

Самым популярным автомобилем китайского производства стал Chery Tiggo 2. За шесть месяцев этого года соответствующий субкомпактный кроссовер выбрали 375 покупателей.

Второе место занял Chery Tiggo 7 - 227 регистраций за полгода. С результатом 202 продажи замыкает тройку лидеров среднеразмерный кроссовер Haval H6.

В BMW рассекретили информацию о новом электрическом кроссовере.

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01
августа

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