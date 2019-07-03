Кроссовер XCeed, который построен на базе модели хэтчбека Ceed. Автомобиль получил новый кузов и увеличенный клиренс. Фото: из открытых источников

Компания Kia официально представила кроссовер XCeed, который построен на базе модели хэтчбека Ceed.

Автомобиль получил новый кузов и увеличенный клиренс.

Кроссовер в продажу поступит с 5-ю двигателями на выбор. Покупателям будут доступны дизельные 1,6-литровые силовые агрегаты на 115 и 136 л.с. Можно будет приобрести и бензиновые: 120-сильный 1-литровый, на 140 л.с. 1,4-литровый и 204-сильный 1,6-литровый автомобиль.

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Самый слабый из линейки двигатель будет доступен с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Все остальные получат 7-скоростной "автомат".

Полного привода не предусмотрено - все версии Kia XCeed будут только переднеприводными. В 2020-м должны появиться модификации с гибридными силовыми агрегатами.

Продажа Kia XCeed в Европе запланирована на ІІІ квартал 2019-го. Об этом сообщили на tsn.ua.

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