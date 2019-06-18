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вторник, 18 июня 2019 17:29

95 лошадок и около 200 км никель-металгидриди: представили новый электрический BYD

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95 лошадок и около 200 км никель-металгидриди: представили новый электрический BYD
Компания BYD представила новый электрический хэтчбек e2. Фото: из открытых источников

Компания BYD представила новый электрический хэтчбек e2.

Машину оснастили электродвигателем с потенциалом 95 л. с. Электромобиль получил запас хода около 200 км.

Никель-металлгидридные батареи, что устанавливают на модель - должны обеспечить более низкую цену по сравнению с литий-ионным элементом питания.

Салон комплектуют мультимедийной системой с 10-дюймовым дисплеем. Таким устройством оснащают и другие модели BYD.

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Экран информационно-развлекательного модуля поворачивается на 90 градусов. Есть возможность переключения между альбомным и портретным режимами. С устройства управляют, в частности, климат-контролем.

Для приборов электрокара предусмотрен отдельный дисплей.

На авторынке Китая авто появится уже в июле 2019 года, сообщили в tsn.ua.

На экспозиции электрических транспортных средств Plug-In Ukraine-2019 показали JAK iEV7S. Китайская экологическая машина способна пройти без подзарядки более 300 км.

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