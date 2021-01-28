Какой будет новая версия Mini Cooper

Фото: Motor media review

Дизайнеры внесли изменения в новой версии Mini Cooper. Фото производитель опубликовал на этой неделе, сообщает Motor media review.

Заменили традиционную глянцево-черную вставку решетки радиатора на обработку в цвет кузова.

Рестайлинговая машина будет иметь 17- и 18-дюймовые колесные диски и большое количество вставок в цвет кузова.

Дизайнеры также разработали 3 новых цвета Mini Cooper, среди которых Grey Metallic, Island Blue и Zesty Yellow. Кроме того, в авто появилась градиентная крыша.

Моторная линейка транспортного средства будет состоять из нескольких бензиновых двигателей мощностью от 134 до 228 л. с., а также 184-сильного электрического агрегата.

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