Какие самые дорогие авто замечали в Украине в течение года

Последние модели лучших суперкаров мира замечали на украинских дорогах в этом году.

Подборку суперкаров, которые покупали украинские богачи в 2018 году подготовил "ТопЖыр".

Lamborghini Huracan

Итальянский суперкар пополнил гараж украинского любителя элитных машин Михаила Казаха. В Европе 640-сильный Huracan в самой бедной комплектации стоит 7,4 млн грн. Рядом с ним на фото Rolls-Royce Wraith по - 12,7 млн грн.

Lamborghini Huracan и Rolls-Royce Wraith. Фото: Авто 24

McLaren 650S Spider

Такое авто в базовой комплектации за рубежом стоит 8,4 млн грн. В экземпляра на фото широкий кузов от Liberty Walk, графика для него очень дорога.

McLaren 650S Spider. Фото: Авто 24

Lamborghini Diablo

Такое авто с 550-сильным 6-литровым двигателем в Европе оценивают в 10,4 млн грн. Таких в Украине в этом году заметили несколько.

Lamborghini Diablo. Фото: Авто 24

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Bentley Continental GT Supersport

Это не самая новая модель британской марки, однако мощнее и быстрее всех машин в истории марки. 700-сильный W12 позволяет развивать скорость в 336 км/ч. Стоимость такой машины - 9,5 млн грн.

Bentley Continental GT Supersport. Фото: Авто 24

Ferrari GTC4 Lusso

Единственный полноприводный Ferrari в истории итальянской марки стоит около 10 млн грн. Суперкар имеет двигатель V12 мощностью в 690 л.с. и развивает скорость в 335 км/ч.

Ferrari GTC4 Lusso. Фото: Авто 24

Porsche

Сразу два экстремальных Porsche заметили в Украине в 2018 году. Первый - 700-сильный Porsche 911 GT2 RS. Таких всего 1000 экземпляров. Стоит от 10,8 млн грн. Второе авто - 720-сильный тюнингованный TechArt GT Street R подобной стоимости.





Rolls-Royce Cullinan

Это первый внедорожник марки, его недавно начали продавать в Украине по цене от 12,5 млн грн. SUV оснащен 6,75-литровым V12 мощностью 570 л.с.

Rolls-Royce Cullinan. Фото: Авто 24

Rolls-Royce Phantom

Он стоит 17,5 грн в начальном исполнении. Оборудован 570-сильным V12.

Rolls-Royce Phantom. Фото: Авто 24

Mercedes-AMG G63

Это самое дорогое авто, которое заметили в Украине. Этот редкий и мощный пикап стоит около 30,7 млн грн.

Калифорнийское ателье Icon воссоздало авто Mercury Coupe 1949 года. Машину оборудовали электрической силовой установкой с блоком батарей Tesla Performance емкостью 85 кВт*ч.