Какие подержанные автомобили покупают украинцы

За первый квартал 2018-го купили 25,2 тыс. подержанных легковых автомобилей.

В прошлом месяце украинцы приобрели 6,5 тыс. подержанных автомобилей. Это на на 44% больше, чем за апрель прошлого года.

"Пополнению национального автопарка такими иномарками способствует действие сниженных акцизов на импорт легковых автомобилей, бывших в эксплуатации. В этом году под льготы попадают машины в возрасте до восьми лет", - говорят в "Укравтопроме".

Самый популярный бренд среди украинцев - немецкий Volkswagen. Приобрели 1004 подержанных автор этой марки. Следом идет французская компания Renault - 888 машин. Автомобили с пробегом марки Skoda купили 592 украинцев.

4-ю позицию занимают автомобили американской компании Ford. Зарегистрировали 485 авто, бывших в эксплуатации.

Замыкает пятерку лидеров немецкий Opel. Украинцы в апреле купили 349 подержанных машин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине упал рынок автомобилей

В общем с января по апрель нынешнего года украинский парк пополнился на 25,2 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В апреле купили 6,8 тыс. новых авто. Это на 8% больше, чем в прошлом году. Самый популярный бренд - японская Toyota. Приобрели 852 автомобиля марки.