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вторник, 08 мая 2018 09:43

В Украине вырос рынок автомобилей

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В Украине вырос рынок автомобилей
В апреле купили 6,8 тыс. новых авто. Фото: rtl.fr.

В апреле украинцы купили 6,8 тыс. новых легковушек. Это на 8% больше, чем в прошлом году.

Самый популярный бренд - японская Toyota. Приобрели 852 автомобиля марки, сообщают в "Укравтопроме".

На втором месте в рейтинге - французская марка Renault. Украинцы купили 676 авто. Далее в рейтинге автомобили немецкой Volkswagen - 611 проданных авто.

На четвертом месте - южнокорейская компания Hyundai. Приобрели 441 машин. Замыкает первую пятерку японский Nissan - 409 штук.

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В ТОП-10 месяца вошли: Audi - 404 авто, Skoda - 385, KIA - 298, Mazda - 296, Ravon - 251.

С начала года свои первые регистрационные номера получили 26,1 тыс. Легковых автомобилей. Это н на 12% больше, чем в 2017-м. В марте украинцы приобрели 6,8 тыс. легковых автомобилей. Эта цифра на 6,5% меньше, чем было в марте прошлого годал

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