Как записаться в электронную очередь сервисных центров МВД

Сервисные центры МВД работают по предварительной записи в электронную очередь. Фото: glavcom.ua

После ослабления карантина сервисные центры МВД работают исключительно по предварительной записи в электронную очередь.

Чтобы зарегистрироваться в соответствующей очереди, необходимо иметь "электронную цифровую подпись", BankID или MobileID.

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Для получения ЭЦП нужно обратиться в государственные учреждения. Однако последние сейчас на карантине. Цифровую подпись можно получить и в банке.

Мобильные операторы, например Киевстар, предлагают услугу MobileID только для корпоративных клиентов.

Затем следует выбрать ближайший сервисный центр МВД, необходимую услугу и желаемое время посещения.

Во время периода карантина сайт Главного сервисного центра МВД работает с перебоями. Все из-за большого количества желающих записаться в очередь.