Как записаться в электронную очередь сервисных центров МВД

После ослабления карантина сервисные центры МВД работают исключительно по предварительной записи в электронную очередь.
Чтобы зарегистрироваться в соответствующей очереди, необходимо иметь "электронную цифровую подпись", BankID или MobileID.
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Для получения ЭЦП нужно обратиться в государственные учреждения. Однако последние сейчас на карантине. Цифровую подпись можно получить и в банке.
Мобильные операторы, например Киевстар, предлагают услугу MobileID только для корпоративных клиентов.
Затем следует выбрать ближайший сервисный центр МВД, необходимую услугу и желаемое время посещения.
Во время периода карантина сайт Главного сервисного центра МВД работает с перебоями. Все из-за большого количества желающих записаться в очередь.
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