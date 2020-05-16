Как выглядит ЗАЗ со встроенной пивоварней за 8000 евро

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В Литве выставили на продажу экстравагантный ЗАЗ-965 по цене 8 тыс. евро.

Соответствующий автомобиль оснащен 1,4-литровым двигателем General Motors и автоматической коробкой передач. Кроме этого, на всех колесах установлены дисковые тормоза.

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Горбатый Запорожец имеет также переработанный салон. Так, сиденья обшиты стеганой кожей, а передняя панель и руль - более современные.

Самой интересной деталью в транспортном средстве является его прицеп. Он сделан из задней части аналогичного ЗАЗ и окрашен в одинаковый цвет. Внутри установили портативную пивоварню.

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