С ковбоями на панели и мизерным пробегом - Антон Мухарский продает советский "Кадиллак"

Автор: Антин Мухарский ГАЗ-24 "Волга"

Украинский актер и музыкант Антон Мухарский продает ГАЗ-24 "Волга" 1983 года выпуска розового цвета.

Машину с номерными знаками "МРІЯ" актер приобрел 18 лет назад с пробегом 17 км.

Автор: Антин Мухарский ГАЗ-24 "Волга"

"В этот период я ​​мечтал о проекте украинской кантри-музыки, - говорит Мухарский. - "Волга" же стала аналогом автомобиля, изображенного на пластинке с кантри, которую я приобрел в Амстердаме. Она называется "Кантри Казанова". Поскольку американские Cadillac или большой Chevrolet у нас стоят дорого, поэтому именно ГАЗ-24 стал розовой мечтой, а-ля кадиллак Элвиса Пресли".

Автор: Антин Мухарский ГАЗ-24 "Волга"

По словам писателя, машина простояла в гараже 8 лет, однако ее двигатель запускается с пол-оборота. Силовой агрегат оригинальный, в нем меняли масло, фильтры и аккумулятор. На сегодняшний день транспортное средство проехало 26 985 км.

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"Салон автомобиля оформлен в китч-стиле Квентина Тарантино. На передней панели находятся ковбои и индейцы. Это солдатики, которыми я играл в далеких 1975-76 годах. Их мне привезли родители из Восточной Германии, - говорит актер. - Машина сделана в ностальгической манере. Кульминацией является припаянная вверху к ручке переключения передач розовая роза".

Автор: Антин Мухарский Салон ГАЗ-24 "Волга"

Внутри ГАЗ-2401 свои автографы оставили украинский певец Лери Винн, группа "Алиби", певец Петр Черный, бывший вратарь сборной Украины Александр Шовковский, певица Екатерина Бужинская и другие украинские знаменитости.

Автор: Антин Мухарский Салон ГАЗ-24 "Волга"

"Стартовая цена автомобиля - 10 тысяч долларов, - добавляет Мухарский. - Я готов продать ее по более низкой цене, если будущий владелец обещает ухаживать за машиной и держать ее в собственном гараже".

Автор: Антин Мухарский Салон ГАЗ-24 "Волга"

Розовую ГАЗ-24 "Волга" снимали в клипах "Городок" группа "Леприконсы" 2004 год и "Деревня Чопилки" - Антон Мухарский и группа "Кони Айленд" 2006 год, можно посмотреть в YouTube.