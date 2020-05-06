С ковбоями на панели и мизерным пробегом - Антон Мухарский продает советский "Кадиллак"

 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
Просмотров: 324
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1638
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 936
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1422
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1188
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1854
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1593
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3573
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2430
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
9
3
4
6
4
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
В лесу нашли ретро-автомобиль
В лесу нашли ретро-автомобиль
Создать максимально прочную и надежную машину: история Land Rover
Создать максимально прочную и надежную машину: история Land Rover
Машины скорой помощи от Peugeot и Citroën будут ремонтировать бесплатно
Машины скорой помощи от Peugeot и Citroën будут ремонтировать бесплатно
На заводе Lancia создали первый броневик для мировых войн
На заводе Lancia создали первый броневик для мировых войн
Видео
Все видео
С ковбоями на панели и мизерным пробегом - Антон Мухарский продает советский "Кадиллак"
С ковбоями на панели и мизерным пробегом - Антон Мухарский продает советский "Кадиллак"
Разгоняется до 500 км/ч: представили самый быстрый гиперкар в мире
Разгоняется до 500 км/ч: представили самый быстрый гиперкар в мире
"Отаман 6х6": в Украине создали уникальный бронетранспортер
"Отаман 6х6": в Украине создали уникальный бронетранспортер
Украинский автопроизводитель создает первый электробус: показали интересное видео
Украинский автопроизводитель создает первый электробус: показали интересное видео
McLaren запускает собственное моторшоу
McLaren запускает собственное моторшоу
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1116
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3690
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2547
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1593
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2020
Просмотров: 819
Так не буває
Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у ...
среда, 06 мая 2020 17:07

С ковбоями на панели и мизерным пробегом - Антон Мухарский продает советский "Кадиллак"
6

  Комментировать

Автор: Антин Мухарский
  ГАЗ-24 "Волга"
ГАЗ-24 "Волга"

Украинский актер и музыкант Антон Мухарский продает ГАЗ-24 "Волга" 1983 года выпуска розового цвета.

Машину с номерными знаками "МРІЯ" актер приобрел 18 лет назад с пробегом 17 км.

Автор: Антин Мухарский
  ГАЗ-24 "Волга"
ГАЗ-24 "Волга"

"В этот период я ​​мечтал о проекте украинской кантри-музыки, - говорит Мухарский. - "Волга" же стала аналогом автомобиля, изображенного на пластинке с кантри, которую я приобрел в Амстердаме. Она называется "Кантри Казанова". Поскольку американские Cadillac или большой Chevrolet у нас стоят дорого, поэтому именно ГАЗ-24 стал розовой мечтой, а-ля кадиллак Элвиса Пресли".

Автор: Антин Мухарский
  ГАЗ-24 "Волга"
ГАЗ-24 "Волга"

По словам писателя, машина простояла в гараже 8 лет, однако ее двигатель запускается с пол-оборота. Силовой агрегат оригинальный, в нем меняли масло, фильтры и аккумулятор. На сегодняшний день транспортное средство проехало 26 985 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ

"Салон автомобиля оформлен в китч-стиле Квентина Тарантино. На передней панели находятся ковбои и индейцы. Это солдатики, которыми я играл в далеких 1975-76 годах. Их мне привезли родители из Восточной Германии, - говорит актер. - Машина сделана в ностальгической манере. Кульминацией является припаянная вверху к ручке переключения передач розовая роза".

Автор: Антин Мухарский
  Салон ГАЗ-24 "Волга"
Салон ГАЗ-24 "Волга"

Внутри ГАЗ-2401 свои автографы оставили украинский певец Лери Винн, группа "Алиби", певец Петр Черный, бывший вратарь сборной Украины Александр Шовковский, певица Екатерина Бужинская и другие украинские знаменитости.

Автор: Антин Мухарский
  Салон ГАЗ-24 "Волга"
Салон ГАЗ-24 "Волга"

"Стартовая цена автомобиля - 10 тысяч долларов, - добавляет Мухарский. - Я готов продать ее по более низкой цене, если будущий владелец обещает ухаживать за машиной и держать ее в собственном гараже".

Автор: Антин Мухарский
  Салон ГАЗ-24 "Волга"
Салон ГАЗ-24 "Волга"

Розовую ГАЗ-24 "Волга" снимали в клипах "Городок" группа "Леприконсы" 2004 год и "Деревня Чопилки" - Антон Мухарский и группа "Кони Айленд" 2006 год, можно посмотреть в YouTube.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С ковбоями на панели и мизерным пробегом - Антон Мухарский продает советский "Кадиллак"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ

Самое читаемое
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
11
 1 Просмотров: 58234
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
 1 Просмотров: 28386
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери Просмотров: 16444
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
20
 Просмотров: 15210
Без МВФ придется занимать деньги у России, это - путь к гражданской войне
Без МВФ придется занимать деньги у России, это - путь к гражданской войне
 Просмотров: 14337
Авто
Volkswagen выпустит недорогие электромобили
Volkswagen выпустит недорогие электромобили Просмотров: 180
Обжаловать штраф за нарушение ПДД в суде стало сложнее
Обжаловать штраф за нарушение ПДД в суде стало сложнее Просмотров: 423
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
9
 Просмотров: 4689
Топливо дешево: цены на газ и бензин значительно упали
Топливо дешево: цены на газ и бензин значительно упали Просмотров: 1683
Назвали авто, которые способны проехать более миллиона километров
Назвали авто, которые способны проехать более миллиона километров Просмотров: 1521
Больше всего комментируют
5
Почему в Зеленского держится высокий рейтинг
5
Украинцам планируют поднять цены на электроэнергию: подробности
5
В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует
3
У Зеленского вновь заговорили о представителях Донбасса
3
Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде
Голосов: 14514
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua