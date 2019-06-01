Как увеличить объем багажника: советы автомобилистам

5 советов, как увеличить объем багажника. Фото: Proms

Каждый автомобилист сталкивался с проблемой недостаточной вместимости багажника. Как ни странно, но исправить это довольно просто, нужно только рационально использовать его объем.

Часто вопрос вместимости багажника обостряется перед поездкой на отдых, ведь нужно взять с собой много вещей, которые обычно разные по габаритам, весу и фактуре. Журналисты Аuto.24tv.ua собрали пять секретов, как повысить емкость багажного отсека и перевезти как можно больше нужных вещей.

1. Оставить дома все лишнее.

Если вы отправляетесь в далекое путешествие по известному маршруту, можно оставить дома лишнее: заднюю полку багажника, запасы запчастей и рабочих жидкостей, полноразмерную запаску заменить докаткой или ремонтным набором. Также стоит оставить все то, что можно будет купить на месте отдыха: еду, воду, запасную одежду, снаряжение для активного отдыха. В то же время если выбранный вами маршрут пролегает через разбитые дороги в безлюдной местности, к этому совету нужно отнестись вдумчиво.

2. Используйте небольшие сумки.

Большие жесткие чемоданы и кофры снижают коэффициент полезного заполнения багажника, а мелкие мягкие сумки, наоборот, помогут использовать каждый уголок, каждую нишу вашего грузового отсека.

3. Ложите предметы сложной пространственной формы рядом с мягкими сумками.

Например, пустоты, образованные внутри рамы сложенной коляски или детского велосипеда можно заполнят мягкими сумки с вещами, которые не повредятся во время передвижения: одеждой, бельем, тентом палатки. А твердые чемоданы и ящики размещайте друг к другу и около плоских поверхностей багажника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аферы на шиномонтаже. Собрали ТОП схем, как обманывают автовладельцев

4. Тяжелый груз ложите вниз.

Таким образом тяжелые баулы не повредят другие вещи. Также они не будут съезжать в стороны при движении и не повысят центр тяжести автомобиля. В то же время вещи, которые вероятно будут нужны до прибытия на место назначения, наоборот следует располагать сверху, чтобы их можно было легко достать.

5. Не ложите посторонние предметы в салон.

Перевозить груз в салоне опасно, ведь во время резких маневров или ДТП посторонние предметы могут травмировать пассажиров и водителя. При этом мягкие вещи в салон можно взять. Лучше, если это будет что-то плоское, что можно разместить без большого ущерба для полезного объема салона. Например, одеяло, матрац, теплую одежду можно расстелить на заднем сиденье и сесть на них. Также в некоторых автомобилях небольшие сумки можно спрятать под сиденье.

В Великобритании появилась первая скоростная зарядная станция Ionity. Она позволяет зарядить электрокар за 20 минут.