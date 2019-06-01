Как увеличить объем багажника: советы автомобилистам

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 4338
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 549
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 3664
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2718
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2313
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
6 Просмотров: 2295
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3042
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1350
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7281
Фото
Все фото
3
13
12
7
5
В Украине появился первый сервис проката суперкаров
В Украине появился первый сервис проката суперкаров
Транспортное средство размером с 5-этажку: возле Киева прошел фестиваль воздушных шаров
Транспортное средство размером с 5-этажку: возле Киева прошел фестиваль воздушных шаров
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
470 км на одной зарядке и &quot;сотня&quot; за 4,8 секунды - представили новые электрические Jaguar
470 км на одной зарядке и "сотня" за 4,8 секунды - представили новые электрические Jaguar
100 километров запаса хода и мощный двигатель на 250 ватт - презентовали современные электровелосипеды
100 километров запаса хода и мощный двигатель на 250 ватт - презентовали современные электровелосипеды
Видео
Все видео
Как Tesla прорывалась в лидеры на авторынке
Как Tesla прорывалась в лидеры на авторынке
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Показали самый быстрый разгон нового электромобиля Tesla
Показали самый быстрый разгон нового электромобиля Tesla
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 207
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 585
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3042
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 29692
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2286
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
01 июня 2019
Просмотров: 117
З головою і без
25 травня міський голова Києва Віталій Кличко відкрив велосипедно-пішохідний міст між Володимирською гіркою і парком "Хрещатий". Через день скляна ...
суббота, 01 июня 2019 12:49

Как увеличить объем багажника: советы автомобилистам

  Комментировать
Как увеличить объем багажника: советы автомобилистам
5 советов, как увеличить объем багажника. Фото: Proms

Каждый автомобилист сталкивался с проблемой недостаточной вместимости багажника. Как ни странно, но исправить это довольно просто, нужно только рационально использовать его объем.

Часто вопрос вместимости багажника обостряется перед поездкой на отдых, ведь нужно взять с собой много вещей, которые обычно разные по габаритам, весу и фактуре. Журналисты Аuto.24tv.ua собрали пять секретов, как повысить емкость багажного отсека и перевезти как можно больше нужных вещей.

1. Оставить дома все лишнее.

Если вы отправляетесь в далекое путешествие по известному маршруту, можно оставить дома лишнее: заднюю полку багажника, запасы запчастей и рабочих жидкостей, полноразмерную запаску заменить докаткой или ремонтным набором. Также стоит оставить все то, что можно будет купить на месте отдыха: еду, воду, запасную одежду, снаряжение для активного отдыха. В то же время если выбранный вами маршрут пролегает через разбитые дороги в безлюдной местности, к этому совету нужно отнестись вдумчиво.

2. Используйте небольшие сумки.

Большие жесткие чемоданы и кофры снижают коэффициент полезного заполнения багажника, а мелкие мягкие сумки, наоборот, помогут использовать каждый уголок, каждую нишу вашего грузового отсека.

3. Ложите предметы сложной пространственной формы рядом с мягкими сумками.

Например, пустоты, образованные внутри рамы сложенной коляски или детского велосипеда можно заполнят мягкими сумки с вещами, которые не повредятся во время передвижения: одеждой, бельем, тентом палатки. А твердые чемоданы и ящики размещайте друг к другу и около плоских поверхностей багажника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аферы на шиномонтаже. Собрали ТОП схем, как обманывают автовладельцев

4. Тяжелый груз ложите вниз.

Таким образом тяжелые баулы не повредят другие вещи. Также они не будут съезжать в стороны при движении и не повысят центр тяжести автомобиля. В то же время вещи, которые вероятно будут нужны до прибытия на место назначения, наоборот следует располагать сверху, чтобы их можно было легко достать.

5. Не ложите посторонние предметы в салон.

Перевозить груз в салоне опасно, ведь во время резких маневров или ДТП посторонние предметы могут травмировать пассажиров и водителя. При этом мягкие вещи в салон можно взять. Лучше, если это будет что-то плоское, что можно разместить без большого ущерба для полезного объема салона. Например, одеяло, матрац, теплую одежду можно расстелить на заднем сиденье и сесть на них. Также в некоторых автомобилях небольшие сумки можно спрятать под сиденье.

В Великобритании появилась первая скоростная зарядная станция Ionity. Она позволяет зарядить электрокар за 20 минут.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как увеличить объем багажника: советы автомобилистам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ Просмотров: 13047
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
22
 Просмотров: 12708
В столичной больнице отказались извлечь из ребенка клеща
В столичной больнице отказались извлечь из ребенка клеща 2 Просмотров: 8742
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
15
 Просмотров: 8145
Смертельное ДТП на трассе: много погибших
Смертельное ДТП на трассе: много погибших Просмотров: 8055
Авто
В Украине появятся многоуровневые паркинги с лифтами
В Украине появятся многоуровневые паркинги с лифтами Просмотров: 108
Двигатель V8 и 612 лошадок: McLaren представила новый гиперкар
Двигатель V8 и 612 лошадок: McLaren представила новый гиперкар Просмотров: 351
Lotus выпустит электрический гиперкар
Lotus выпустит электрический гиперкар Просмотров: 72
В Украине будут выпускать электробусы Skywell
В Украине будут выпускать электробусы Skywell Просмотров: 333
Аферы на шиномонтаже. Собрали ТОП схем, как обманывают автовладельцев
Аферы на шиномонтаже. Собрали ТОП схем, как обманывают автовладельцев Просмотров: 1719
Больше всего комментируют
11
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
7
Народ вам не позволит. Земля будет гореть под ногами - Парубий
6
Зеленский открестился от пророссийских заявлений бизнес-партнера
6
Зеленский: надо двигаться в ЕС и давить Россию санкциями
3
Рада не отправила Гройсмана в отставку
Голосов: 11943
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua