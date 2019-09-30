Как украинцам избавиться от пробок на дорогах - объяснение эксперта

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3105
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2700
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 891
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 6957
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9621
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2439
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 558
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3312
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3717
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1566
Фото
Все фото
12
7
7
21
5
Культовые американские седаны и самый мощный в истории КрАЗ - Old Car Land приближается
Культовые американские седаны и самый мощный в истории КрАЗ - Old Car Land приближается
Трехколесный велосипед &quot;Зятек&quot; ездит на бензине
Трехколесный велосипед "Зятек" ездит на бензине
Построили самый длинный в мире мост
Построили самый длинный в мире мост
Какие моторные масла не прошли лабораторные исследования качества
Какие моторные масла не прошли лабораторные исследования качества
Когда и где появятся новые камеры измерения скорости TruCAM
Когда и где появятся новые камеры измерения скорости TruCAM
Видео
Все видео
Спортивное купе от Ford и электрический кроссовер от JAC - состоялся New Cars Fest
Спортивное купе от Ford и электрический кроссовер от JAC - состоялся New Cars Fest
ТОП - 5 новых кроссоверов на New Cars Fest
ТОП - 5 новых кроссоверов на New Cars Fest
Потрясли голыми ягодицами над выбоинами - активистки необычно привлекли внимание к плохим дорогам
Потрясли голыми ягодицами над выбоинами - активистки необычно привлекли внимание к плохим дорогам
Дроны вместо фар - Audi показала электрокроссовер с альтернативными "светом"
Дроны вместо фар - Audi показала электрокроссовер с альтернативными "светом"
1000 раритетов среди сотни самолетов: в Украине пройдет Old Car Land
1000 раритетов среди сотни самолетов: в Украине пройдет Old Car Land
Интервью
1/5
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 126
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 738
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 648
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 324
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6066
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 387
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
понедельник, 30 сентября 2019 23:21

Как украинцам избавиться от пробок на дорогах - объяснение эксперта

  Комментировать
Как украинцам избавиться от пробок на дорогах - объяснение эксперта
Фото: Depo.Львів - Depo.ua

По недавним исследованиям Киев находится на 13 месте в списке городов мира с самыми большими пробками. В пиковые часы до поездки добавляется лишних 30 мин.

Такие данные предоставлены в ежегодном исследовании "Трафик Индекс 2018" на сайте TomTom. В рейтинг вошли 403 города в 56 странах мира. Лидером рейтинга стали Мумбаи. Там уровень загруженности дорог эксперты оценили в 65%. Российский Санкт-Петербург опередил Киев на одну отметку. Уровень пробок в столице Украины оценивают в 46%. По сравнению с 2017 годом этот показатель увеличился на 2%.

Час пик в будни продолжается с 8:00 до 9:00 утром и с 18:00 до 19:00 вечером. Последнее, 403 место в рейтинге занял американский городок Хай-Пойнт в Северной Каролине. Уровень пробок в нем эксперты оценивают в 9%.

Какие самые большие проблемы на украинских городах с транспортными средствами?

Сейчас в большинстве чрезвычайно высокий уровень автомобилизации. Это приводит к значительной перегрузке основных магистралей, как результат, образование пробок на дорогах. Чтобы решить эту проблему нужно в первую очередь модернизировать общественный транспорт. Есть практика мировых стран - Канады и США, где просто строили новые дополнительные дороги. Однако это привело лишь к увеличению количества машин и пробок в городах, - говорит бывший заместитель председателя "Укравтодора" и эксперт по транспорту Александр Кава.

Как власти популяризировать общественный транспорт?

Нужно его развивать. Сейчас в Украине существует африканская система городских перевозок. Маршрутки или троллейбуса приходится ждать десятки минут. Общественный транспорт должен быть современным, быстрым, комфортным с удобными пересадками между различными его видами. У него нужно финансировать средства. За исключением Винницы, власть привыкла на муниципальном транспорте только зарабатывать.

Если увеличить количество общественного транспорта, то проблема с пробками решится?

Не только. Нужно доработать маршрутную сеть. Например, в Киеве она сформировалась еще в восьмидесятые годы. В 2014 году эксперты Всемирного банка сделали транспортное моделирование города. Они проанализировали все отзывы и сообщения о необходимости от граждан на основе их повседневных поездок. После этого подготовили большой набор рекомендаций, чтобы транспортная сеть стала более комфортной. Однако власти города выполнила лишь пять пунктов из всех предложений.

Рекомендации улучшили проезд на общественном транспорте?

Эксперты разделили город на 490 зон. Они анализировали перемещения граждан между ними. Специалисты пытались минимизировать количество пересадок для человека, который добирался из одной точки в другую. Например, на основе рекомендаций запустили автобусный маршрут 114. Он добирается с Троещины через Подол и Крещатик на Железнодорожный вокзал "Центральный". К этому времени пассажирам приходилось делать по меньшей мере две пересадки. Также продолжили маршрут 20 автобуса и 50 троллейбуса. После никаких других рекомендаций несмотря на возможности их финансирования не выполняли, в том числе и для скоростного трамвая, который необходимо продлить до центра города.

Сколько веток метро нужно еще сделать?

Строить и расширять метро является чрезвычайно затратной работой. За последние пять лет в Киеве не открыли ни одной новой станции. Чтобы охватить всю территорию города нужно увеличить протяженность всех ветвей по меньшей мере в два раза. Однако в столице уже 35 лет не могут начать строительство четвертой линии метрополитена и сделать там новый пересадочный пункт, поскольку сейчас в Киеве есть три таких узла и они перегружены. Новые же нужно сделать на станции Вокзальная через Лукьяновскую с пересадкой на станцию ​​Татарская и на Подольской с переходом на Тараса Шевченка и затем выходить на Подольско-Воскресенский мост.

Как решить проблему со стоянками?

Нужно увеличить строительство публичных паркингов. Сейчас власть требует у застройщиков, которые делают новостройки в спальных районах оборудовать только гостевую парковку. Ее создают с таким расчетом - одно паркоместо на десять двух и более комнатных квартир и одно паркоместо на двадцать однокомнатных квартир. То есть у жилого дома в котором двести квартир должно быть место всего на двадцать автомобилей. Как результат, владельцы паркуют свои машины на газонах и на неразрешенных для этого местах.

Есть еще какие-то способы?

Также частично решат проблему улавливающий паркинги. На них водитель, который живет за городом или добирается с окраин оставляет свой автомобиль, а сам пересаживается на другой вид транспорта и перемещается ним по городу. Однако такие паркинги должны быть в пешей досягаемости - не более трехсот или четырехсот метров до входа в метрополитен. А в Киеве все такие территории застроены обычно торговыми центрами. При настоящем мэре ни один улавливающий паркинга не был построен.

Не так давно в Киеве из-за одного злоумышленника "встал" весь город, как не допустить подобных ситуаций?

Самая большая проблема была не в том, что перекрыли проезд для автомобилей на мосту Метро, ​​а из-за ограничений движения поездов на красной ветке. На метро проезжает более 50 тысяч человек в час. Все эти люди "хлынули" на другие станции из-за чего там образовались невиданная давка.

Полностью избежать таких случаев невозможно. Однако городские власти во главе с мэром должны быть готовыми к подобным "поворотам". Власть в таких ситуациях должна иметь резервный запас наземного транспорта. Необходимо было оперативно внести коррективы в его маршруты, чтобы обеспечить более удобные перевозки пассажиров. Также нужно информировать граждан всеми доступными способами. Например, через средства массовой информации или смс-рассылки об изменениях в работе транспорта и то, каким образом людям проще объехать перекрытый через экстренные ситуации городов.

Как в таком случае действовать водителям?

Не все же выезжают непосредственно у моста. Например, когда человек едет с Куреневки на Левобережный массив. Если его заблаговременно предупредить, то водитель спланирует свою поездку так, что даже не приблизится к месту происшествия. В четверг такого не произошло. У Набережной и во всех прилегающих к ней заездах образовались метровые пробки. К счастью, если в Киеве закрывают мост через определенную ситуацию, то к любой точки можно добраться другим переездом. Вопрос лишь в расстоянии, которое преодолеет водитель. А, учитывая пробки, выгоднее поехать длинным альтернативным маршрутом, чем застрять в потоке машин на коротком и расходовать при этом больше топлива.

Как еще можно предупреждать водителей?

В Киеве повсюду находится очень много экранов. На них выводят бессмысленные рекламные ролики, которые только отвлекают водителей и приводят к ДТП. Нередко с летальными исходами. Местные власти могли бы использовать такие экраны для вывода на них экстренных сообщений. В европейских странах существует система информирования водителей о том, как объехать определенное проблемное место. Люди заранее планируют маршрут объезда, как результат, нет проблем с пробками.

В Киеве 18 сентября перекрыли мост "Метро" из-за угроз от военнослужащего Вооруженных Сил Украины взорвать его. Из-за действий злоумышленника загородили мост и ряд станций метро, ​​начиная от Дарницы до Крещатика. За период задержания, который длился 4 часа в столице образовались длинные пробки и сильная давка в подземке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как украинцам избавиться от пробок на дорогах - объяснение эксперта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса Просмотров: 37720
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 33148
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли &quot;бабье лето&quot; в октябре
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли "бабье лето" в октябре Просмотров: 28415
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
16
 Просмотров: 28126
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
9
 Просмотров: 26246
Авто
Евробляхеры пополнили госказну небывалой суммой
Евробляхеры пополнили госказну небывалой суммой Просмотров: 585
В Украине могут ввести электронные водительские права
В Украине могут ввести электронные водительские права Просмотров: 1422
Культовые американские седаны и самый мощный в истории КрАЗ - Old Car Land приближается
Культовые американские седаны и самый мощный в истории КрАЗ - Old Car Land приближается
12
 Просмотров: 1134
Трехколесный велосипед "Зятек" ездит на бензине
Трехколесный велосипед "Зятек" ездит на бензине
7
 Просмотров: 6021
Растаможить авто станет проще - в Кабмине заговорили об очередных изменениях
Растаможить авто станет проще - в Кабмине заговорили об очередных изменениях Просмотров: 3321
Больше всего комментируют
4
НСЖУ призвал Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
4
"Это нормально, когда прощаются с предшественниками" - премьер прокомментировал увольнения в Минздраве
4
"Слуга народа" сменит главу партии
3
Длина большого пальца расскажет о вашей личной жизни
3
Внутренняя политика США негативно влияет на имидж Украины - Климкин
Голосов: 13384
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua