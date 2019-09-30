Как украинцам избавиться от пробок на дорогах - объяснение эксперта

Фото: Depo.Львів - Depo.ua

По недавним исследованиям Киев находится на 13 месте в списке городов мира с самыми большими пробками. В пиковые часы до поездки добавляется лишних 30 мин.

Такие данные предоставлены в ежегодном исследовании "Трафик Индекс 2018" на сайте TomTom. В рейтинг вошли 403 города в 56 странах мира. Лидером рейтинга стали Мумбаи. Там уровень загруженности дорог эксперты оценили в 65%. Российский Санкт-Петербург опередил Киев на одну отметку. Уровень пробок в столице Украины оценивают в 46%. По сравнению с 2017 годом этот показатель увеличился на 2%.

Час пик в будни продолжается с 8:00 до 9:00 утром и с 18:00 до 19:00 вечером. Последнее, 403 место в рейтинге занял американский городок Хай-Пойнт в Северной Каролине. Уровень пробок в нем эксперты оценивают в 9%.

Какие самые большие проблемы на украинских городах с транспортными средствами?

Сейчас в большинстве чрезвычайно высокий уровень автомобилизации. Это приводит к значительной перегрузке основных магистралей, как результат, образование пробок на дорогах. Чтобы решить эту проблему нужно в первую очередь модернизировать общественный транспорт. Есть практика мировых стран - Канады и США, где просто строили новые дополнительные дороги. Однако это привело лишь к увеличению количества машин и пробок в городах, - говорит бывший заместитель председателя "Укравтодора" и эксперт по транспорту Александр Кава.

Как власти популяризировать общественный транспорт?

Нужно его развивать. Сейчас в Украине существует африканская система городских перевозок. Маршрутки или троллейбуса приходится ждать десятки минут. Общественный транспорт должен быть современным, быстрым, комфортным с удобными пересадками между различными его видами. У него нужно финансировать средства. За исключением Винницы, власть привыкла на муниципальном транспорте только зарабатывать.

Если увеличить количество общественного транспорта, то проблема с пробками решится?

Не только. Нужно доработать маршрутную сеть. Например, в Киеве она сформировалась еще в восьмидесятые годы. В 2014 году эксперты Всемирного банка сделали транспортное моделирование города. Они проанализировали все отзывы и сообщения о необходимости от граждан на основе их повседневных поездок. После этого подготовили большой набор рекомендаций, чтобы транспортная сеть стала более комфортной. Однако власти города выполнила лишь пять пунктов из всех предложений.

Рекомендации улучшили проезд на общественном транспорте?

Эксперты разделили город на 490 зон. Они анализировали перемещения граждан между ними. Специалисты пытались минимизировать количество пересадок для человека, который добирался из одной точки в другую. Например, на основе рекомендаций запустили автобусный маршрут 114. Он добирается с Троещины через Подол и Крещатик на Железнодорожный вокзал "Центральный". К этому времени пассажирам приходилось делать по меньшей мере две пересадки. Также продолжили маршрут 20 автобуса и 50 троллейбуса. После никаких других рекомендаций несмотря на возможности их финансирования не выполняли, в том числе и для скоростного трамвая, который необходимо продлить до центра города.

Сколько веток метро нужно еще сделать?

Строить и расширять метро является чрезвычайно затратной работой. За последние пять лет в Киеве не открыли ни одной новой станции. Чтобы охватить всю территорию города нужно увеличить протяженность всех ветвей по меньшей мере в два раза. Однако в столице уже 35 лет не могут начать строительство четвертой линии метрополитена и сделать там новый пересадочный пункт, поскольку сейчас в Киеве есть три таких узла и они перегружены. Новые же нужно сделать на станции Вокзальная через Лукьяновскую с пересадкой на станцию ​​Татарская и на Подольской с переходом на Тараса Шевченка и затем выходить на Подольско-Воскресенский мост.

Как решить проблему со стоянками?

Нужно увеличить строительство публичных паркингов. Сейчас власть требует у застройщиков, которые делают новостройки в спальных районах оборудовать только гостевую парковку. Ее создают с таким расчетом - одно паркоместо на десять двух и более комнатных квартир и одно паркоместо на двадцать однокомнатных квартир. То есть у жилого дома в котором двести квартир должно быть место всего на двадцать автомобилей. Как результат, владельцы паркуют свои машины на газонах и на неразрешенных для этого местах.

Есть еще какие-то способы?

Также частично решат проблему улавливающий паркинги. На них водитель, который живет за городом или добирается с окраин оставляет свой автомобиль, а сам пересаживается на другой вид транспорта и перемещается ним по городу. Однако такие паркинги должны быть в пешей досягаемости - не более трехсот или четырехсот метров до входа в метрополитен. А в Киеве все такие территории застроены обычно торговыми центрами. При настоящем мэре ни один улавливающий паркинга не был построен.

Не так давно в Киеве из-за одного злоумышленника "встал" весь город, как не допустить подобных ситуаций?

Самая большая проблема была не в том, что перекрыли проезд для автомобилей на мосту Метро, ​​а из-за ограничений движения поездов на красной ветке. На метро проезжает более 50 тысяч человек в час. Все эти люди "хлынули" на другие станции из-за чего там образовались невиданная давка. Полностью избежать таких случаев невозможно. Однако городские власти во главе с мэром должны быть готовыми к подобным "поворотам". Власть в таких ситуациях должна иметь резервный запас наземного транспорта. Необходимо было оперативно внести коррективы в его маршруты, чтобы обеспечить более удобные перевозки пассажиров. Также нужно информировать граждан всеми доступными способами. Например, через средства массовой информации или смс-рассылки об изменениях в работе транспорта и то, каким образом людям проще объехать перекрытый через экстренные ситуации городов.

Как в таком случае действовать водителям?

Не все же выезжают непосредственно у моста. Например, когда человек едет с Куреневки на Левобережный массив. Если его заблаговременно предупредить, то водитель спланирует свою поездку так, что даже не приблизится к месту происшествия. В четверг такого не произошло. У Набережной и во всех прилегающих к ней заездах образовались метровые пробки. К счастью, если в Киеве закрывают мост через определенную ситуацию, то к любой точки можно добраться другим переездом. Вопрос лишь в расстоянии, которое преодолеет водитель. А, учитывая пробки, выгоднее поехать длинным альтернативным маршрутом, чем застрять в потоке машин на коротком и расходовать при этом больше топлива.

Как еще можно предупреждать водителей?

В Киеве повсюду находится очень много экранов. На них выводят бессмысленные рекламные ролики, которые только отвлекают водителей и приводят к ДТП. Нередко с летальными исходами. Местные власти могли бы использовать такие экраны для вывода на них экстренных сообщений. В европейских странах существует система информирования водителей о том, как объехать определенное проблемное место. Люди заранее планируют маршрут объезда, как результат, нет проблем с пробками.

В Киеве 18 сентября перекрыли мост "Метро" из-за угроз от военнослужащего Вооруженных Сил Украины взорвать его. Из-за действий злоумышленника загородили мост и ряд станций метро, ​​начиная от Дарницы до Крещатика. За период задержания, который длился 4 часа в столице образовались длинные пробки и сильная давка в подземке.