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четверг, 27 июня 2019 11:05

Как спасаться от жары в машине без кондиционера - советы автоэксперта

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Как спасаться от жары в машине без кондиционера - советы автоэксперта
Температура в салоне авто, оставленного под солнцем, может достигать более +70 градусов. Фото: из открытых источников

Температура в салоне авто, оставленного под солнцем, может достигать более +70 градусов. Об этом пишет британская газета Dayli Mail. Поэтому Gazeta.ua поинтересовалась в автоэксперта, как поездку в машине без чиллера сделать комфортной в жаркие дни.

"Ездить за рулем в жару - опасно и сверхответственно, - рассказывает Евгений Середницкий, директор школы контраварийного вождения "Корда Профи". - Температура тела повышается, человек может терять возможность трезво мыслить, становится вялым.

По возможности, следует позаботиться о комфорте поездки заранее. Ставьте транспортное средство в холодок. Если дождя в ближайшее время не будет, оставляйте его с приоткрытыми окнами, чтобы воздух в нем не "закоксовывался".

Для того, чтобы освежиться во время движения, опускайте окна, но постепенно. Приоткройте стекло у водителя на несколько сантиметров. Можно и опустить стекло, что сзади водителя. Главное - открывать окна на одной стороне транспортного средства, чтобы не создавать в салоне сильных сквозняков. Потому что такие манипуляции формируют основу для простуды, воспаления ушей, глаз, провоцируют неврологические патологии и тому подобное.

Стоит пользоваться алгоритмом: чем выше скорость - тем "закрытее" должны быть окна. То есть если вы движетесь со скоростью около 30 км/ч - окна могут быть опущены почти полностью. Если же вы едете 90+ км / ч, допустимый максимум - оставлять 1-2 сантиметра вентиляционного отверстия на одной стороне машины.

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"Прохладные потоки из вентиляционной системы автомобиля не следует направлять непосредственно на человека. Особенно на потные участки тела, грудь, голову. Лучше регулирующими дефлекторами направить свежие потоки в сторону и вниз салона. Остынут ноги - остынет и тело. Эту рекомендацию следует применять и к работе с кондиционером.

Кроме этого, в машину можно поставить вентилятор, который будет питаться от бортовой электросети.

Очень важно - достаточно отдыхать и делать это чаще чем обычно. В "нормальную" погоду водитель легковушки делает остановку для отдыха каждые 2-3 часа. В жару стоит хотя бы каждый час остановиться, освежиться, умыться, выпить кофе или чая.

Для машин имеет значение цвет, по крайней мере относительно теплопоглощения. Машины ярких, нетипичных цветов хорошо видно на дороге и солнце они так не привлекают, как черные", - рассказывает Евгений Середницкий.

Специалист говорит, что действенное средство против жары - горячий чай. Он провоцирует потоотделение, что, улавливая потоки воздуха, охлаждает организм. Негазированная прохладная минералка - допустима, но употреблять напиток надо осторожно, чтобы не заболеть. В пригодится и обычная вода с лимоном, неплохо утоляет жажду.

Эксперт рассказал, как проверить автомобиль на еврономерах.

Автор: Богдан Пихачек
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27
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