Как проверить автомобиль на еврономерах

Купить автомобиль на европейских номерах, казалось бы просто. Вы ищите подходящую модель, едете в страну, в которой находится машина, платите низкую цену и возвращаетесь на суперкачественной машине в Украину.

На сайте carvertical.com.ua, введя номер кузова, можно узнать правдивую информацию о пробеге машины и находиться ли авто в угоне

Но уже на следующий день у вас могут возникнуть проблемы, ведь автомобиль мог быть ворованный, пребывать в ДТП или перенести потоп. И поэтому срок службы таких авто слишком мал а денег на запчасти вам нужно будет немало.

"Недавно товарищ попросил подъехать с ним купить машину. Новенькую Ауди продавали практически за десять тысяч евро. Цена очень привлекательная. Но, когда начал пробивать ее по базе автомобилей, оказалось, машина попала под сильный ливень и ее двигатель залило водой, на что указывал капитальный ремонт двигателя. Когда мы подняли авто на подъемнике, то убедились, что действительно, днище почти все прогнило. И если бы купили такую машину, то уже через год мой товарищ бегал бы в ней пешком", - рассказывает эксперт из оценочной стоимости автомобилей Евгений Линев.

На сайте carvertical.com.ua, введя номер кузова, можно узнать правдивую информацию о пробеге машины и находиться ли авто в угоне

Десяток лет назад популярность таких автомобилей была невысокая. Теперь же рынок создал предложение. Поэтому на сайте https://www.carvertical.com/ua/ появилась база автомобилей из Европы. Введя номер кузова, можно узнать правдивую информацию о пробеге машины, и находиться ли авто в угоне. Чтобы принять решение по покупке авто, нужно заплатить небольшую сумму, и вам предоставят более подробную информацию. Например, не попадала ли машина в ДТП, о поломках конкретного авто и советы по уходу за ним.

"Я доверяю сайту carvertical.com.ua, поскольку здесь самая полная база, которая постоянно обновляется. Достоверность всех данных подтверждается технологией блокчейн. Это означает, что "биографию" автомобиля невозможно изменить или подделать. Благодаря сайту куплены сотни машин и их владельцы довольны этими автомобилями", - продолжает автомобильный эксперт.

Эксперт уверяет, чаще всего злоупотребления на импортируемых машинах-скручивание одометра. Когда цифры там меньше, то цена автомобиля растет в геометрической прогрессии.

На сайте carvertical.com.ua, введя номер кузова, можно узнать правдивую информацию о пробеге машины и находиться ли авто в угоне

"Но многие забывают, что данные одометра передаются в общую базу автомобилей. И следовательно, как бы не пытались его скрутить в базе хранится правдивая информация. Так мы на прошлой неделе обнаружили автомобиль с пробегом в 50 тысяч километров. Выглядел он неплохо, имел хорошие характеристики. Но когда зашли в базу данных, обнаружили, что на самом деле авто проехало около 400 тысяч километров. А это означает - ремонт двигателя в ближайшие пять лет, ну и заявленная цена на машину была слишком высока. В итоге мы сторговались, потому что заказчика устраивала модель. Но цену продавцу пришлось существенно снизить", - объясняет специалист.