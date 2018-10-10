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четверг, 11 октября 2018 17:30

Как рекламируют самые популярные автомобили в мире

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Как рекламируют самые популярные автомобили в мире
Toyota Corolla входит в Книгу Рекордов Гиннеса. Фото: MotorPage

Самый популярный автомобиль на мировом рынке - японской компании Toyota - Corolla. С начала 2018-го приобрели 720,3 тис.машин. Кроме того, авто вступает в Книгу Рекордов Гиннеса, как самый продаваемый

На втором месте - американский автомобиль Ford F-150 Raptor. За 9 месяцев продали 623 тыс. пикапов. Третий в рейтинге - немецкий Volkswagen Golf. Купили 508,6 тыс. шашин.

В ТОП-5 попала Honda Civic. Продали 493,2 тыс. авто. Замыкает первую пятерку - Toyota RAV4 - 486,9 тыс. авто.

Gazeta.ua подготовила подборку рекламы самых популярных авто.

Toyota Corolla

Ford F-150 Raptor

Volkswagen Golf

Honda Civic

Toyota RAV4

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