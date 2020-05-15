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пятница, 15 мая 2020 14:59

Как расшифровать символы на номерах для электромобилей

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В Украине введут особые номерные знаки для авто.

Их использование регламентировано принятым в прошлом году законом.

Дизайн номеров представил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин.

Так, новые номера для электромобилей будут зеленого цвета, а также получат специальное обозначение серии латинскими буквами. для электромобилей - такси и автобусов номера подготовят на желтом фоне.

Благодаря таблице вы сможете ознакомиться со всеми отметками для номеров электрокаров.

Автор: afp.com.ua
  Расшифровать знаки можно с помощью таблицы.
Расшифровать знаки можно с помощью таблицы.

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На дорогах Украины могут появиться автомобили с новыми "зелеными" номерами "ZE". Их собираются выпустить специально для электромобилей, которые не наносят вред окружающей среде.

Один из авторов инициативы - народный депутат Украины VIII созыва от фракции "Батькивщина", заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин. Он сообщил о номерах на своей странице в Facebook.

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15
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