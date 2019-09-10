Как правильно выбрать гибридный автомобиль

Покупка гибридного автомобиля позволяет избежать больших затрат на газ

Крупные производители авто, такие как Toyota, Honda и Ford уже отшлифовали гибридную технологию. Они создают новые модели почти каждый год. Покупка такого автомобиля позволяет избежать огромных затрат на газ.

Гибридные автомобили могут преобразовывать энергию торможения в электричество, которое позже будет использоваться в качестве энергии для начала движения. Когда гибриды добираются до шоссе, бензиновый двигатель запускает автомобиль и одновременно заряжает аккумулятор. Потребление остается таким же, как у обычного автомобиля.

Даже старые гибридные автомобили продаются по более высоким ценам, ездят по-разному и требуют другого ухода. Это цена за экологически чистую окружающую среду.

Самое главное

Аккумулятор - это обоюдоострый меч в гибридных автомобилях. Через эту технологию они редко ломаются, за исключением первой линии Toyota Prius и гибридов Honda Civic 2007 и 2008 годов. Гибриды используют электрические двигатели для ускорения и замедления. По этой же причине трансмиссия и тормозные колодки служат достаточно долго. Надежность также является одним из наиболее важных факторов для водителей Uber. Когда речь заходит о покупке гибрида – это лучший вариант.

Все гибриды имеют гарантию на основной аккумулятор от 100 000 до 150 000 миль. Если пробег низкий, около 30 000 до 40 000 миль, замена батарейного блока, в зависимости от модели, может стоить от $ 1 500 до $ 5 000. Если вы с этим не согласны - любой дилерский центр или специализированный магазин может проверить состояние батареи. Carvertical.com.ua не только проверит автомобиль, но и расскажет о несчастных случаях и других существенных фактах из прошлого авто.

Если батарея в порядке, вы можете вернуться к классическому сценарию покупки. Проверьте, нет ли износа на внутренних деталях и царапин или вмятин на внешней стороне. Проверьте, правильно ли открываются и закрываются двери, не имеет ли кабель ни малейшего разрыва и правильно ли заряжается на станции.

И, наконец, сделайте тест-драйв и убедитесь, что бензиновый двигатель работает только на скорости около 30 миль в час.