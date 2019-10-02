Как подготовить колеса к зиме: советы автомобилистам

Подготовка автомобиля к зимнему сезону – это целый комплекс работ. Сюда входит антикоррозийная обработка, проверка аккумулятора, тормозных колодок, прочих систем автомобиля и даже комплектация багажника неизменными спутниками: скребком для стекла и лопатой для откапывания от снега. А одна из основных задач – переобуть машину к зиме. Рассмотрим, как, когда и где это лучше делать.

Когда менять летнюю резину на зимнюю?

Несмотря на суровое название, зимние шины нужно ставить задолго до того, как улицы станут заснеженными. Эту процедуру следует провести, как только среднесуточная температура спустится до показателей +7-+5 оС. Дело в том, что уже при таком похолодании летние покрышки чрезмерно твердеют, а это снижает их коэффициент сцепления с дорогой – тормозной путь будет больше, устойчивость и управляемость авто становится хуже. Кроме того, огрубевшая резина будет интенсивно изнашиваться. Качественные резиновые шины предлагают марки: • GoodYear; • Michelin; • Tigar. Они имеют в составе материала специальные добавки, которые нивелируют влияние низких температур и сохраняют заявленные производителем характеристики протектора в зимних условиях. Улучшает маневренность и сцепление на скользкой дороге также наличие в них ламелей, специальных прорезей. Ну и дополнительный бонус своевременной замены шин – вы не будете стоять в километровой очереди на шиномонтаж, среди тех "счастливчиков", которые ждали первого снега.

Стоит ли ездить зимой на всесезонной резине?

Всесезонная резина – это нечто среднее между летними и зимними шинами. И если в условиях сухой европейской зимы она показывает себя нормально, то в нашем климате всегда проигрывает специальным зимним моделям. Некоторые автомобилисты уверяют, что всесезонные шины подходят для зимы, если авто не выезжает из города, но вспомните, в каком состоянии наши городские дороги во время снегопада? У всесезонок меньше выражен протектор, плохая проходимость по снегу и почти нет сцепления на гололеде. Такие шины, как правило, очень быстро изнашиваются. Потому в преддверии зимы обязательно проверьте высоту протектора, если она менее 5 мм – шины нужно менять обязательно. А если вы заботитесь о своей безопасности и безопасности остальных участников дорожного движения – лучше выезжаете на шинах только по сезону.

Стоит ли ставить зимние покрышки на все 4 колеса?

Некоторые водители, в целях экономии меняют зимнюю резину только на ведущих колесах. Так делать не стоит, так как подобный дисбаланс становится причиной заносов на дорогах и общего ухудшения управляемости. Да и износ летней резины зимой возрастает в разы, так что вопрос экономии спорный.

Где покупать зимние шины?

Сейчас есть масса магазинов и частных продавцов, занимающихся реализацией покрышек разных ценовых категорий и качества. Первое, что стоит уяснить, – не стоит покупать б/у шины из Европы, что стало очень распространенной практикой. Нет никаких способов объективно оценить качество такой резины. Есть масса скрытых дефектов, которые нельзя обнаружить визуально, да и продавцы умеют маскировать изъяны. Вы не знаете условий хранения этой продукции (что существенно влияет на эксплуатационные свойства) и не получаете гарантию. Потому даже бюджетная, но новая резина, лучше изношенной премиальной. Ищите магазины с хорошей репутацией и узкой специализацией. Они смогут предложить лучшие цены (так как покупают продукцию крупным оптом) и хороший сервис. По ассортименту и отзывам в сети хорошо себя показывает Rezina.ua. Это киевский интернет-магазин с курьерами, 15 точками выдачи в разных районах столицы, а также доставкой по Украине. В числе преимуществ этого продавца:

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Где переобувать автомобиль?

Выбирайте надежную автомастерскую с гарантиями работы. Многим кажется излишним переплачивать за такую услугу, как замена шин. Но в процессе вам могут повредить как диски и шины, так и сам автомобиль. Особенно различные недочеты распространены в пик сезона, когда к автосервису выстроилась очередь. В спешке и погоне за деньгами работники могут сломать колпак, сбить краску, сорвать резьбу в ступице, повредить тормозной барабан. Потому лучше сдать авто в проверенное место, даже если вам не смогут все сделать прямо сейчас и придется подождать.