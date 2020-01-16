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четверг, 16 января 2020 18:12

Как не попасть в аварию ночью - 5 советов

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Как не попасть в аварию ночью - 5 советов
Как правильно ездить ночью Фото: http://www.1gai.ru

Обзорность с водительского места автомобиля ночью уменьшается на 83%. Даже светодиодные фары не дают полного представления о ситуации на дороге в темноту.

Gazeta.ua предлагает 5 советов безопасного управления автомобилем в темное время.

1. Следите за фарами и стеклом

Это простое правило дает водителю лучший обзор на 10-15%. Стекло, какое не мыли минимум три месяца с середины, преломляет свет и создает блики

Желательно протирать фары ночью через каждые 100-150 км пути.

Угол направления пучка света из фар должен соответствовать загрузке машины. Если в салоне водитель и пассажир спереди - фары поднимают максимально высоко. Если авто полностью загружено - опускают.

2. Избегайте ослепления фарами встречными авто

"Ослепление - это одна из самых больших опасностей ночью. Из-за этого происходит много аварий, - говорит инструктор контраварийного вождения Олег Компаниец. - У меня на лобовом стекле с внутренней стороны налепленный прямоугольник из серого картона. Как только вижу, что водитель не гасит дальний, на момент перевожу взгляд туда. Если же случилось так, что вас ослепили, не стоит паниковать. Включайте "аварийку", руль держите, как и держали, подтормаживайте и останавливайте машину, особо не выезжая на обочину.

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3. Езжайте подальше от обочины

Наибольшие невидимые опасности для водителя обычно находятся на обочине, это может быть открытый люк, яма или ветви. В морозную погоду именно боковая часть является наиболее обледенелой.

"Так же опасны перекресток, особенно в осенне-зимний период. Там обычно найболее скользко, поэтому при необходимости замедлиться, тормозите задолго до перекрестка. Иначе есть риск, что машину занесет. В темноту трудно визуально обнаружить на дороге воду или лед", - говорит специалист.

4. Не обгоняйте без крайней необходимости

Немало аварий в темное время происходят оттого, что водители, обгоняя, не могут занять свою полосу. Обычно это происходит из-за того, что машина, которую опережают, едет с прицепом, тянется за двухколесным транспортом впереди и тому подобное.

"Важно перед обгоном выехать на встречную и включить дальний свет. Только если нет подозрительного транспорта впереди, можно продолжать обигин", - говорит Олег Компаниец.

5. Включите разговорное радио, а не музыку одного стиля

Во время загородной поездки на дальние расстояния в темное время каждый 5-й водитель рискует заснуть за рулем.

"Для этого достаточно спать перед поездкой менее семи часов или просто хорошо поесть. Также внезапному нападению сна способствует монотонное покачивание машины или подобные звуки", - говорит инструктор.

Чтобы не заснуть, стоит приоткрыть слегка окно для притока холодного воздуха, разговаривать с пассажиром.

"Слушать лучше радио, чтобы были разнообразные звуки. Если чувствуете, что хотите спать, попробуйте умножить 6 на 8 или поделать другие математические действия. Лучше после такого ощущения остановиться и поспать хотя бы минут 20", - советует Олег Компаниец.

Правительство зарегистрировал закон, по которому усилят ответственность пешеходов за нарушение Правил дорожного движения. Инициаторами таких изменений стали трое народных депутатов от "Слуги народа".

Автор: Владимир Мукан
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