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среда, 09 декабря 2020 16:39

Как изменился спрос на подержанные авто в Украине за прошлый месяц

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Как изменился спрос на подержанные авто в Украине за прошлый месяц
С начала года на украинские номера перешли более 313, 3 тисячи ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей. Фото: pixabay

32,2 тисячи иномарок с пробегом перешли на украинские номера в ноябре.

Это на 12% больше по сравнению с показателем ноября прошлого года, сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Таким образом, количество регистраций импортируемого секонд-хенда в 4,5 раза превысило объем ноябрьского рынка новых авто.

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"Самыми популярными автомобилями между перешедших в ноябре на украинскую " прописку ", были: Renault Megane - 2046 шт .; Volkswagen Passat - 1731 шт .; Skoda Octavia - 1643 шт .; Volkswagen Golf - 1579 шт .; Ford Focus - 1249 шт ", - написали в сообщении.

С начала года на украинские номера перешли более 313, 3 тисяч ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей - это в четыре раза больше реализации новых машин за тот же период.

С начала года производство автотранспортных средств в Украине сократилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 11 месяцев было собрано 3756 легковых автомобилей. Это на 35,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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