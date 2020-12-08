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вторник, 08 декабря 2020 16:27

Производство авто в Украине сократилось более чем на 30%

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Производство авто в Украине сократилось более чем на 30%
Наибольшее количество автотранспорта выработал завод "Еврокар". Фото: pexels.com

С начала года производство автотранспортных средств в Украине сократилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 11 месяцев было собрано 3756 легковых автомобилей. Это на 35,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Автобусное производство сократилось на 18,4% и составило 628 штук. Производство коммерческих автомобилей составило 45 единиц, что на 61,2% меньше результата годичной давности. Всего с начала года было изготовлено 4429 единиц транспортных средств, передает УНИАН.

Наибольшее количество автотранспорта выработал завод "Еврокар" - 3096 единиц. На втором месте - "Запорожский автомобилестроительный завод". Он изготовил 719 авто. Третье занял Черниговский автозавод с результатом 171 авто.

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Впрочем, в ноябре текущего года на украинских заводах было произведено на 24,6% больше единиц автотранспортной техники, чем в ноябре прошлого года, и на 7,1% меньше, чем в октябре этого года.

Сборка легковых автомобилей в годовом выражении увеличилась на 23,6% - до 545 автомобилей. Однако, если сравнивать с октябрем этого года - сократилась на 10,1%.

Выпуск автобусов в ноябре 2020 по сравнению с прошлым годом вырос на 27,3% - 84 штуки. Выпуск коммерческих автомобилей увеличился на 80% - до 9 единиц.

2020 году у украинцев больше всего вызвали интерес марки Renault, Toyota, Nissan и Skoda. 83% покупателей новых авто узнавали об обновлении модели автомобилей в интернете.

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