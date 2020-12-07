 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 432
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 495
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 315
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1566
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 522
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 756
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 378
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1377
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Фото
Все фото
7
31
4
6
12
С конвейера сошел первый китайский автомобиль
С конвейера сошел первый китайский автомобиль
Как едет самый маленький и доступный кроссовер Ford - тест-драйв EcoSport
Как едет самый маленький и доступный кроссовер Ford - тест-драйв EcoSport
В столице увидели бронированный Chevrolet Caprice первого олигарха Украины
В столице увидели бронированный Chevrolet Caprice первого олигарха Украины
Заплатил более €1 млн, а она без коробки передач и электроники - как за €1,2 млн продали легендарный болид Ferrari
Заплатил более €1 млн, а она без коробки передач и электроники - как за €1,2 млн продали легендарный болид Ferrari
Выпустили последний автомобиль Ford Ranger
Выпустили последний автомобиль Ford Ranger
Видео
Все видео
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
Nissan показал видео с новым пикапом Navara
Nissan показал видео с новым пикапом Navara
Разгоняется за 3 сек. до "сотни" и принадлежал Черновецкому - в столице рассекает загадочный Porsche
Разгоняется за 3 сек. до "сотни" и принадлежал Черновецкому - в столице рассекает загадочный Porsche
В Украине нашли парковку элитных авто
В Украине нашли парковку элитных авто
Спорткар Porsche разбили сразу после покупки
Спорткар Porsche разбили сразу после покупки
Интервью
1/5
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1179
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 702
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 234
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 4716
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 720
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2020
1 Просмотров: 414
Геній одного тижня
5 липня 1982-го запам'ятаю назавжди. Маю 15 років і нудьгую до вечора — чекаю на матч чемпіонату світу з футболу Бразилія—Італія. ...
пятница, 18 декабря 2020 12:32

Как едет самый маленький и доступный кроссовер Ford - тест-драйв EcoSport
31

  Комментировать

Ford EcoSport
Фото: Владимир Мукан
Ford EcoSport
Ford EcoSport
Ford EcoSport
Ford EcoSport

EcoSport - самый маленький кроссовер Ford. Полгода назад в Украине начали продавать второе поколение этой модели после глубокого рейстайлинга. Чтобы полностью испытать автомобиль, берем его в версии ST-Line на тест-драйв. Это почти полная комплектация.

Знакомство

Кроссовер EcoSport продают в 4-х комплектациях с 1-литровым турбированным двигателем и передним приводом. Коробка передач может быть как механической, так и автоматической. Это зависит от выбранного уровня оснащения модели. Во всех версиях есть круиз-контроль, датчики дождя и света, мультимедийная система с "Эпл карплей" и "Андроид авто". Начальная комплектация Titanium с механической коробкой передач стоит 498 000 гривен. Хотя в Украине это стартовая комплектация, она не является базовой. Имеет большую часть доступных опций для этой модели.

Стоимость ST-Line, которая у нас на тесте, - 607,893 тысяч гривен. Это почти полная комплектация со спортивным имиджем. Кроме дополнительной электроники, оснащена иначе настроенной подвеской, пакетом особого внешнего и внутреннего вида.

Дизайн

Выглядит EcoSport в стиле новых моделей бренда. Это заметно по массивной решеткой радиатора, своеобразной формой фар и резкими линиями ребер жесткости. Похоже, производитель некоторыми элементами оформления вида хотел подчеркнуть внимание на прочности кроссовера. Например, крыша машины имеет выштамповки, как в серьезных внедорожников, колесные арки заметно выпирают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Горячий характер и трехцилиндровый двигатель - как едет Ford Focus ST-Line

Длина кузова чуть больше 4 метров. Через высокий клиренс кроссовера кажется компактнее, чем есть на самом деле. Визуально заметно, что дизайнеры приняли ряд решений, чтобы при таких габаритах создать немало пространства на задних местах - крыша машины в задней части почти не наклонена, а арки задних колес максимально отодвинуты до бампера.

В отличие от предыдущей версии EcoSport, на пятой дверцы машины не закреплено запасное колесо. Хотя багажник, как и раньше, открывается не вверх, а в сторону.

Автор: Владимир Мукан
  Ford EcoSport
Ford EcoSport

Наша версия ST-Line внешне отличается своей черной решеткой радиатора, боковыми накладками в цвет кузова, другим цветом крыши, черными рейлингами, спортивными свесами и тому подобное.

Клиренс большой - 19 сантиметров. Спереди в модели подвеска "Макферсон", сзади - балка. Благодаря минимальным свесам бамперов на EcoSport легко заезжать на резкие подъемы.

Автор: Владимир Мукан
  Ford EcoSport
Ford EcoSport

Двигатель

Комплектуют модель 1-литровым бензиновым турбированным двигателем на 125 лошадиных сил. Он имеет три цилиндра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как едет новый Peugeot 2008 с самым мощным в линейке двигателем на 155 "лошадей" - тест-драйв

Силовой агрегат является пятикратным победителем в номинации "Международный двигатель года". Немало таких моторов прошло без капремонта более 300 000 километров. Производитель в техдокументации указывает периодичность проведения технического обслуживания двигателя каждые 20000 километров или раз в год.

Автор: Владимир Мукан
  Ford EcoSport
Ford EcoSport

Багажник

Ручка для открывания багажника встроенная в части правого заднего фонаря. Не каждый ее найдет с первого раза. Открывается дверца легко, она на амортизаторах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пролетает над ямами и автоматически снимает аварийные ситуации - тест-драйв Citroеn C5 Aircross

Сам багажный отсек в высоту больше, чем в длину. Он небольшой - на 320 литров. Есть две фальшпола. В первой можно расположить небольшую сумку. Во второй находится ремкомплект для шин. Запасного колеса в авто нет

Автор: Владимир Мукан
  Ford EcoSport
Ford EcoSport

Место пасажиров позади

Сзади просторно. У пассажиров ростом 190 сантиметров - ни голова в потолок не упирается, ни ноги. Подлокотника в спинке сиденья нет. Однако он тут был бы неуместен - не тот класс автомобиля. И посадка по центру была бы менее комфортной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 200 км в час не предел - тест-драйв спортивного Ford Fiesta

Не хватает гнезд USB для зарядки телефона. Однако справа от подушки сидения у колесной арки размещена розетка прикуривателя с крышкой. Не самое удобное место для этого. Лучше бы установили розетка перед задним диваном.

Стекло задней двери можно опустить полностью. Это редкость для современных кроссоверов.

Автор: Владимир Мукан
  Ford EcoSport
Ford EcoSport

За рулем

Место водителя выглядит современно. Торпеда сделана из мягкого пластика. Некоторые элементы прорезиненные. Карты дверей - из твердой, но качественной пластмассы. Преимуществом является то, что здесь минимум глянцевой пластмассы. Руль обтянут кожей и имеет перфорированные вставки.

Сиденья вцелом удобные. Имеют точные настройки и минимальную боковую поддержку. Однако механическая регулировка спинки уклоном не тугая - для этого надо крутить шайбу.

Эргономика на хорошем уровне - все необходимые рычаги и кнопки находятся в удобных прогнозируемых местах. Мало того, многие кнопок сделаны таким образом, чтобы их было легко распознавать на ощупь. Например, внешне кнопки на руле находятся в одной плоскости. Стоит прикоснуться к ним - несколько раз, как чувствуется, что они разной формы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Приемник выключается — и женский голос читает СМС-сообщение с моего телефона"

Удобное расположение и интуитивное управление блоком переключателей климат-контроля. Это намного быстрее и проще, чем когда переключатели размещают на жидкокристаллическом сенсорном дисплее.

Панель приборов выполнена в классическом стиле. Она частично аналоговая, а частично электронная. Все показатели считывать легко.

Мультимедийная система имеет 8 дюймовый экран, работает быстро, здесь есть практически все, что должно быть в современном авто. Жаль, что в меню нельзя выбрать украинского языка и нет камеры заднего обзора. У машины такой стоимости это должно было быть.

Автор: Владимир Мукан
  Ford EcoSport
Ford EcoSport

Едем

Мало в каких кроссоверах этого класса есть такая высокая посдака. Благодаря ей харашо видно ситуацию впереди. Даже не мешают стойки кузова.

Разгоняется машина резво. Причем ускорение ощущается уже после полутора тысяч оборотов. Никаких ощутимых вибраций от трехцилиндрового двигателя не идет. Коробка передач работает неплохо, чувствуется работа классического гидротрансформатора

Управление - "фордовское" - чтобы вернуть, надо немного усилий приложить. Машина как бы дает обратную связь водителю. Подвеска кроссовера упругая, хорошо чувствуются неровности на дорогах. Однако благодаря этому машина неплохо держится на скорости в поворотах.

Автор: Владимир Мукан
  Ford EcoSport
Ford EcoSport

Модель имеет и спортивный режим. С ним машина резче ускоряется. Чуть больше 11,6 секунд нужно, чтобы разогнаться до "сотни". Максимальная же скорость 180 километров в час. На грунтовке машина хорошо держится. В розрихлений земле или в песке есть риск застрять, поскольку ведущие только передние колеса, а масса машины большая. Однако в таких сомнительных покрытиях машина все равно лучше держится, чем рядовой легковушка.

В городе при скорости 50 километров в час в режиме небольших пробок автомобиль потребляет до 7,5 литров горючего. На трассе при скорости 90 километров в час - до 5,5 литров.

Автор: Владимир Мукан
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как едет самый маленький и доступный кроссовер Ford - тест-драйв EcoSport». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

С конвейера сошел первый китайский автомобиль

Впервые установили рекорд скорости на электромобиле

Самое читаемое
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси Просмотров: 19613
Под крики &quot;вон&quot; Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
 1 Просмотров: 11395
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
5
 Просмотров: 10215
Врач посоветовал, какие анализы сдать после коронавируса
Врач посоветовал, какие анализы сдать после коронавируса Просмотров: 9720
Кровь по всей улице: что рассказали в селе, где нашли убитой таксистку
Кровь по всей улице: что рассказали в селе, где нашли убитой таксистку Просмотров: 8586
Авто
С конвейера сошел первый китайский автомобиль
С конвейера сошел первый китайский автомобиль
7
 Просмотров: 18
Впервые установили рекорд скорости на электромобиле
Впервые установили рекорд скорости на электромобиле
 Просмотров: 54
Названы самые популярные в мире цвета автомобилей
Названы самые популярные в мире цвета автомобилей Просмотров: 144
В столице увидели бронированный Chevrolet Caprice первого олигарха Украины
В столице увидели бронированный Chevrolet Caprice первого олигарха Украины
4
 Просмотров: 1818
Штрафы UA создали программу, которая контролирует уровень безопасности дорожного движения
Штрафы UA создали программу, которая контролирует уровень безопасности дорожного движения Просмотров: 171
Больше всего комментируют
12
"Батьківщина" — альтернатива "зеленому" хаосу
6
Рейтинг "слуг" посыпался - потеряли рекордную поддержку
6
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
3
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
1
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Голосов: 15669
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть