Как едет самый маленький и доступный кроссовер Ford - тест-драйв EcoSport

Фото: Владимир Мукан

EcoSport - самый маленький кроссовер Ford. Полгода назад в Украине начали продавать второе поколение этой модели после глубокого рейстайлинга. Чтобы полностью испытать автомобиль, берем его в версии ST-Line на тест-драйв. Это почти полная комплектация.

Знакомство

Кроссовер EcoSport продают в 4-х комплектациях с 1-литровым турбированным двигателем и передним приводом. Коробка передач может быть как механической, так и автоматической. Это зависит от выбранного уровня оснащения модели. Во всех версиях есть круиз-контроль, датчики дождя и света, мультимедийная система с "Эпл карплей" и "Андроид авто". Начальная комплектация Titanium с механической коробкой передач стоит 498 000 гривен. Хотя в Украине это стартовая комплектация, она не является базовой. Имеет большую часть доступных опций для этой модели.

Стоимость ST-Line, которая у нас на тесте, - 607,893 тысяч гривен. Это почти полная комплектация со спортивным имиджем. Кроме дополнительной электроники, оснащена иначе настроенной подвеской, пакетом особого внешнего и внутреннего вида.

Дизайн

Выглядит EcoSport в стиле новых моделей бренда. Это заметно по массивной решеткой радиатора, своеобразной формой фар и резкими линиями ребер жесткости. Похоже, производитель некоторыми элементами оформления вида хотел подчеркнуть внимание на прочности кроссовера. Например, крыша машины имеет выштамповки, как в серьезных внедорожников, колесные арки заметно выпирают.

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Длина кузова чуть больше 4 метров. Через высокий клиренс кроссовера кажется компактнее, чем есть на самом деле. Визуально заметно, что дизайнеры приняли ряд решений, чтобы при таких габаритах создать немало пространства на задних местах - крыша машины в задней части почти не наклонена, а арки задних колес максимально отодвинуты до бампера.

В отличие от предыдущей версии EcoSport, на пятой дверцы машины не закреплено запасное колесо. Хотя багажник, как и раньше, открывается не вверх, а в сторону.

Автор: Владимир Мукан Ford EcoSport

Наша версия ST-Line внешне отличается своей черной решеткой радиатора, боковыми накладками в цвет кузова, другим цветом крыши, черными рейлингами, спортивными свесами и тому подобное.

Клиренс большой - 19 сантиметров. Спереди в модели подвеска "Макферсон", сзади - балка. Благодаря минимальным свесам бамперов на EcoSport легко заезжать на резкие подъемы.

Автор: Владимир Мукан Ford EcoSport

Двигатель

Комплектуют модель 1-литровым бензиновым турбированным двигателем на 125 лошадиных сил. Он имеет три цилиндра.

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Силовой агрегат является пятикратным победителем в номинации "Международный двигатель года". Немало таких моторов прошло без капремонта более 300 000 километров. Производитель в техдокументации указывает периодичность проведения технического обслуживания двигателя каждые 20000 километров или раз в год.

Автор: Владимир Мукан Ford EcoSport

Багажник

Ручка для открывания багажника встроенная в части правого заднего фонаря. Не каждый ее найдет с первого раза. Открывается дверца легко, она на амортизаторах.

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Сам багажный отсек в высоту больше, чем в длину. Он небольшой - на 320 литров. Есть две фальшпола. В первой можно расположить небольшую сумку. Во второй находится ремкомплект для шин. Запасного колеса в авто нет

Автор: Владимир Мукан Ford EcoSport

Место пасажиров позади

Сзади просторно. У пассажиров ростом 190 сантиметров - ни голова в потолок не упирается, ни ноги. Подлокотника в спинке сиденья нет. Однако он тут был бы неуместен - не тот класс автомобиля. И посадка по центру была бы менее комфортной.

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Не хватает гнезд USB для зарядки телефона. Однако справа от подушки сидения у колесной арки размещена розетка прикуривателя с крышкой. Не самое удобное место для этого. Лучше бы установили розетка перед задним диваном.

Стекло задней двери можно опустить полностью. Это редкость для современных кроссоверов.

Автор: Владимир Мукан Ford EcoSport

За рулем

Место водителя выглядит современно. Торпеда сделана из мягкого пластика. Некоторые элементы прорезиненные. Карты дверей - из твердой, но качественной пластмассы. Преимуществом является то, что здесь минимум глянцевой пластмассы. Руль обтянут кожей и имеет перфорированные вставки.

Сиденья вцелом удобные. Имеют точные настройки и минимальную боковую поддержку. Однако механическая регулировка спинки уклоном не тугая - для этого надо крутить шайбу.

Эргономика на хорошем уровне - все необходимые рычаги и кнопки находятся в удобных прогнозируемых местах. Мало того, многие кнопок сделаны таким образом, чтобы их было легко распознавать на ощупь. Например, внешне кнопки на руле находятся в одной плоскости. Стоит прикоснуться к ним - несколько раз, как чувствуется, что они разной формы.

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Удобное расположение и интуитивное управление блоком переключателей климат-контроля. Это намного быстрее и проще, чем когда переключатели размещают на жидкокристаллическом сенсорном дисплее.

Панель приборов выполнена в классическом стиле. Она частично аналоговая, а частично электронная. Все показатели считывать легко.

Мультимедийная система имеет 8 дюймовый экран, работает быстро, здесь есть практически все, что должно быть в современном авто. Жаль, что в меню нельзя выбрать украинского языка и нет камеры заднего обзора. У машины такой стоимости это должно было быть.

Автор: Владимир Мукан Ford EcoSport

Едем

Мало в каких кроссоверах этого класса есть такая высокая посдака. Благодаря ей харашо видно ситуацию впереди. Даже не мешают стойки кузова.

Разгоняется машина резво. Причем ускорение ощущается уже после полутора тысяч оборотов. Никаких ощутимых вибраций от трехцилиндрового двигателя не идет. Коробка передач работает неплохо, чувствуется работа классического гидротрансформатора

Управление - "фордовское" - чтобы вернуть, надо немного усилий приложить. Машина как бы дает обратную связь водителю. Подвеска кроссовера упругая, хорошо чувствуются неровности на дорогах. Однако благодаря этому машина неплохо держится на скорости в поворотах.

Автор: Владимир Мукан Ford EcoSport

Модель имеет и спортивный режим. С ним машина резче ускоряется. Чуть больше 11,6 секунд нужно, чтобы разогнаться до "сотни". Максимальная же скорость 180 километров в час. На грунтовке машина хорошо держится. В розрихлений земле или в песке есть риск застрять, поскольку ведущие только передние колеса, а масса машины большая. Однако в таких сомнительных покрытиях машина все равно лучше держится, чем рядовой легковушка.

В городе при скорости 50 километров в час в режиме небольших пробок автомобиль потребляет до 7,5 литров горючего. На трассе при скорости 90 километров в час - до 5,5 литров.