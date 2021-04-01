Как будет выглядеть пикап Hyundai Santa Cruz: первые фотографии

Фото: Hyundai

Южнокорейская компания Hyundai опубликовала первые изображения серийного пикапа Santa Cruz. Концепт авто дебютировал в январе 2015 года.

В качестве основы прототип использовал шасси кроссовера Santa Fe, имел несущий кузов и кабину с маленькими створками задних дверей, сообщает Auto 24.

Разработку серийного пикапа постоянно откладывали, но в 2017 году ему дали зеленый свет, хотя с пересмотренной структурой. Santa Cruz получил базу компактного кроссовера Tucson нового поколения. У него заимствованы не только платформа и несущая конструкция, но и вся передняя часть кузова - "лицо" и передние двери с характерным пересечением трех граней.

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Автопроизводитель заявляет, что Santa Cruz представляет новый класс автомобилей - Sport Adventure Vehicle (SAV).

Производство Hyundai Santa Cruz стартует летом на заводе компании в штате Алабама, где создают кроссоверы Santa Fe и Tucson, а также седаны Sonata и Elantra.

Полноценный дебют первого пикапа Hyundai назначен на 15 апреля 2021 года.

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