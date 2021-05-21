Как бороться с аллергией, если вы автомобилист

Приход весенне-летнего периода связан с интенсивным проявлением различных аллергий. Тяжелее всех приходится автомобилистам, ведь аптечный автонабор в машину не пополнишь антигистаминными средствами. От большинства из них появляется сонливость, поэтому принимать их во время вождения запрещено.

На весенне-летний период лучше купить пылесос в машину, если Вы аллергик

Как же избежать аллергических реакций?

Чистый салон и средства для чистки машины

На весенне-летний период лучше всего купить пылесос в машину. Чаще проводите влажную и сухую уборку салона в период цветения. Оптимальная частота уборки один-два раза в неделю, ведь пыльца может забиваться в оббивку салона и сидений, создавая дискомфорт вашему организму.

Стоит задуматься и о покупке средств для чистки салона, которые применяются во время влажной уборки. Они так же помогут избавиться от раздражителей. Но обратите внимание на их состав, чтобы они не содержали аллергенов, от которых тоже может возникать аллергическая реакция.

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Проверьте систему кондиционирования

Чтобы избежать попадания пыльцы в салон, держите максимально закрытыми окна и люк, пользуйтесь кондиционером.

Но и система охлаждения воздуха таит угрозу. За время "простоя" зимой в ней скапливается множество вредных веществ, пыли и микробов. Перед летним сезоном её необходимо проверить и привести в порядок.

Уделите внимание салонным фильтрам

Он служит барьером между микрочастицами из внешней среды и салоном транспортного средства. Если фильтр в изношенном состоянии, в салон вместе с воздухом могут попадать и аллергены.

На весенне-летний период лучше купить пылесос в машину, если Вы аллергик

Первые признаки изношенности воздушного фильтра - прелый запах в авто и запотевание окон в сырую погоду.

Правила парковки

Набор автомобилиста из минимальных уловок избегания раздражителей включает и правило парковаться подальше от цветущих деревьев и клумб. Если вы будете ему следовать, на автомобиле будет скапливаться меньше пыльцы, а значит и вам будет комфортнее.

На весенне-летний период лучше купить пылесос в машину, если Вы аллергик

Приступ чихания за рулём: как быть?

Если в процессе управления машиной у вас появилась аллергическая реакция в виде частого чихания, остановитесь и припаркуйтесь как можно быстрее, дождитесь конца приступа.

Если аллергические реакции проявляются часто и в сильной степени, следует проконсультироваться у врача относительно лекарств. Сами же лекарства лучше принимать перед сном. За это время такие побочные эффекты как сонливость и снижение когнитивных реакций пройдут или будут минимально проявляться.