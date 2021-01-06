Кабмин решил, кто сможет пользоваться платными дорогами бесплатно

Правительство определило, кто и при каких условиях будет ездить по платным дорогам бесплатно. Фото: pixabay

Правительство определило категории транспорта, которые смогут бесплатно пользоваться будущими платными дорогами в Украине.

Также приняли размер возмещения концессионеру, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Это позволит защитить наших инвесторов в случае чрезвычайных ситуаций и будет способствовать улучшению условий для реализации подобных инвестиционных проектов", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине заработают 6 платных дорог

Бесплатный проезд концессионными дорогами позволили:

- транспорту, что принадлежит физлицам, физлицам-предпринимателям, юрлицам всех форм собственности, используемые в случае возникновения стихийного бедствия, катастрофы, эпидемии, эпизоотии в течение периода их действия на основании обращения указанных лиц к концессионеру;

- транспорту, который используют органы государственной власти, подразделения Минобороны, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и скорой медицинской помощи на условиях, определенных концессионером в соответствии с концессионными договорами;

- дополнительным категориям транспорта в соответствии с концессионными договорами.

Порядок также предусматривает возмещение концессионеру за период бесплатного проезда во время стихийного бедствия, катастрофы, эпидемии или эпизоотии.

Кабинет министров установил стоимость разового проезда по платным автомобильным дорогам. Стоимость будет колебаться от 80 коп. до 4,6 грн, рассказывает РБК. Мотоциклы с прицепом-коляской и без него, легковые автомобили, легковые автомобили с прицепом, микроавтобусы с количеством мест для сидения до 10 вместе с водителем, грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 т, будут платить 80 коп/км.