Рассказали, сколько будет стоить проезд по платным дорогам

Стоимость будет колебаться от 80 копеек до 4,6 гривен. Фото: pexels.com

Кабинет министров установил стоимость разового проезда по платным автомобильным дорогам.

Стоимость будет колебаться от 80 копеек до 4,6 гривен, рассказывает РБК.

Мотоциклы с прицепом (коляской) и без него, легковые автомобили, легковые автомобили с прицепом, микроавтобусы с количеством мест для сидения до 10 (включая водителя), грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны, будут платить 80 коп/км.

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Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн, автопоезда с разрешенной максимальной массой до 12 тонн, автобусы с количеством мест для сидения от 10 до 29 с разрешенной максимальной массой не более 12 тонн - 1,5 грн/км.

Грузовые автомобили и автопоезда с разрешенной максимальной массой более 12 тонн, автобусы с количеством мест для сидения более 29 и разрешенной максимальной массой более 12 тонн - 4,6 грн/км.

В Украине откроют платные дороги. Речь идет об участках дорог протяженностью в 1,5 тыс. Км, а именно Харьков - Днепр - Запорожье M-29, M-04, M-18; Борисполь - Полтава М-03; Херсон - Николаев М-14; Киев - Житомир - Ровно М-06; Ягодин - Ковель - Луцк М-07, М-19; Днепр - Кривой Рог - Николаев M-04 H11.