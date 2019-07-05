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пятница, 05 июля 2019 12:06

Jaguar останавливает производство седана XJ

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Jaguar останавливает производство седана XJ
Jaguar останавливает производство седана XJ. Фото: unian.ua

Выпуск седана Jaguar XJ завершат в середине лета. Ему на смену придет совершенно новая модель с полностью электрической силовой установкой.
Компания Jaguar прекратит производство флагманского седана XJ. Последний автомобиль сойдет с конвейера предприятия в британском Солихале 5 июня.
Нынешний Jaguar XJ X351 выпускают с 2010 года. Последнее обновление модели осуществили в 2015 году.
Седан доступен как со стандартной, так и с удлиненной колесной базой. Список ряда двигателей машины формируют трехлитровые бензиновые и дизельные силовые агрегаты V6.

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За девять лет британцы продали более 120 тыс. Седанов XJ. Сейчас продажи модели резко упали. Например, в Европе Jaguar XJ пошел тиражом всего в 1099 автомобилей. В США компания реализовала 1579 машин.
Уже несколько лет компания Jaguar ведет разработку следующего поколения флагманского седана, который должен получить полностью электрическую силовую установку.
По неофициальным данным, новинка получит четыре электромотора мощностью по 200 л. с. и комплект аккумуляторов на 100 кВт*часов.
По своим динамическим характеристикам и запасом хода преемник XJ сможет составить конкуренцию Tesla Model S и Porsche Taycan. Об этом сообщили на unian.ua.

В Киеве представили самый новый электрокар Jaguar. Новинка способна пройти 450 километров на экологической тяге и стоит около 2 млн.грн.

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Дата
05
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