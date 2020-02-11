Изготовлял ткацкие станки и мопеды - история Suzuki

Автор: hamamatsu-daisuki.net Мічо Сузукі

11 февраля 1887 года родился Мичио Сузуки - японский изобретатель и предприниматель, основатель корпорации Suzuki.

Сузуки учился на столяра. В 22 лет он создал деревянный ткацкий станок с педальным приводом. После изобретатель арендовал небольшой склад и начал делать станки, пока его бизнес не стал известным для широкой общественности. Свое предприятие Мичио назвал Suzuki Loom Manufacturing Company.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Родился король конструкторов

В 1952 году компания представила свой первый мопед с 36-кубовым двухтактным двигателем. Вскоре продажи мотоциклов стали приносить основную долю прибыли компании. Именно поэтому через два года ее переименовали в Suzuki Motor Company.

Автор: Suzuki Первый автомобиль марки Suzuki появился в 1955 году и назывался Suzulight

Первый автомобиль Suzuki Suzulight представили в 1955 году. Через восемь лет Сузуки начал экспортировать свои мотоциклы в Америку. В 1985 году туда начали отправлять и первые автомобили Suzuki.

При жизни Мичио Сузуки получил более ста патентов. Он оставался президентом компании до середины 50-х годов.